Шахтар – Шериф: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар vs Шериф / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок вівторкового матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Шериф – о 22:00. До вашої уваги – онлайн поєдинку підопічних Роберто Де Дзербі та Юрія Вернідуба з відео, фото та коментарями.

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Незалежно від результату цього матчу, Шахтар фінішує на четвертому, а Шериф – на третьому місці у групі D. Отже, "гірники" залишаться без євровесни, а клуб із Молдови перекочує до 1/16 фіналу Ліги Європи. Боротьбу у плей-офф Ліги чемпіонів із цього квартету продовжать Реал та Інтер.

Для Шахтаря – це гра престижу. "Гірникам" треба хоч частково реабілітуватися за невдалий груповий турнір ЛЧ – загалом, і за тираспольські 0:2 – зокрема.

Крім того, виграш матчу обіцяє 2,8 млн євро призових від УЄФА.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін; Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко; Маркос Антоніо, Степаненко; Тете, Судаков, Мудрік; Педріньйо

Не зіграють: Траоре (коліно), Дентіньо (пішов із клубу)

Під питанням: Жуніор Мораес (коліно), Ісмаїлі, Алан Патрік, Фернандо, Майкон, Вітао.

ШЕРИФ: Атанасіадіс; Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано; Аддо, Тілль; Траоре, Коловос, Кастаньєда; Янсане

Не зіграють: Кіабу (м'яз), Яхшибоєв (м'яз)

"Висять" на картці: Аддо, Дуланто, Костанза

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

"Коли ми говоримо про єврокубки, не маємо забувати, що почали грати в Бельгії. Спочатку були кваліфікаційні матчі з Генком, потім – з Монако. Ми повинні рахувати і ці чотири поєдинки. У групі Ліги чемпіонів ми не отримали того результату, який хотіли. Але я відразу попереджав ще до початку, що ми не зможемо грати як лідери або як я хотів би".

"Вважаю, що помилки цього сезону ми можемо виправити наступного. У наших футболістів знань теж буде більше, тому всі разом наступного сезону зможемо зіграти зовсім по-іншому. І я думаю, що ми також можемо щось взяти з трансферів, щоб покращити цю команду і наступного року грати інакше у Лізі чемпіонів".

"Звичайно, ніхто не хотів залишати єврокубки, але так вийшло, що ми закінчили на четвертому місці в групі, тому не продовжуємо наш шлях у Європі. Якщо подивитися з позитивного боку, ми матимемо більше часу, щоб інтенсивно працювати всім разом, особливо враховуючи те, що востаннє, коли ми проводили одну роботу всі разом, було наприкінці липня".

"Матч із Шерифом почнеться о 22:00. Можливо, буде дуже холодно. Незважаючи на це ми завжди повинні знати, яку важливу футболку ми носимо, і поважатиме клуб і вболівальників. Футболісти, які гратимуть, повинні знати це. Повинні показати хороший футбол "Я завжди кажу, що перемоги допомагають перемагати. Тому, можливо, якщо у вівторок увечері ми виграємо, це допоможе перемогти і в наступному матчі Олександрію".

Команда Вернидуба – топ-сенсація ЛЧ / Фото: Getty Images

Головний тренер Шеріфа Юрій Вернідуб:

"Дуже радий знову перебувати в Україні на чудовому стадіоні НСК "Олімпійський". Дуже щасливий, що знову вдома і що гра з хорошим українським клубом. Це завершальна гра групової стадії Ліги чемпіонів, на жаль, ні ми, ні Шахтар далі в цьому турнірі не йдемо, а йдуть Реал та Інтер. Тим не менш, ми щасливі, що, незалежно від результату майбутньої гри, посіли третє місце і братимемо участь у 1/16 фіналу Ліги Європи".

"Думаю, результат насамперед має тиснути не на нас, а на Шахтар. Ми вдома зіграли вдало і перемогли гірників 2:0, це була перша гра групового етапу. У вівторок буде складний матч, я знаю, що таке клуб "Шахтар". Але ми теж готувалися і хочемо провести один із найкращих наших поєдинків та насолодитися грою. І щоб цей матч закінчився позитивним для нас результатом".

"Присутній на прес-конференції Себастьян Тілль не дасть збрехати, перед кожною грою я їм говорю одні й ті самі слова, що потрібно виходити і грати у футбол, отримувати задоволення".

"Що таке отримувати задоволення? Це розкуто поводитися на полі, грати у футбол, не бей-біжи, а в короткий і середній пас, будувати свої атаки. У цій групі нам із самого початку пророкували, що будемо четвертими, але ми впоралися і змогли обійти такий сильний клуб, як "Шахтар".

"Розуміємо, що у вівторок, навіть якщо гра вже нічого не вирішує, буде складний матч. Шахтар – бойова команда, яка дуже хотітиме взяти реванш".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Шахтар. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.57, на нічию – 4.35, на перемогу Шеріфа – 6.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

виграш Шахтаря – 62%

нічия – 22%

виграш Шеріфа – 16%

найімовірніший рахунок – 2:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Шахтар – Шериф у вівторок, 7 грудня, починаючи з 22:00, покаже відеосервіс Megogo.