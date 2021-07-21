Шахтар зробив подарунок власникам абонементів: ексклюзивна бесіда з тренером і новачками команди

Власники абонементів на домашні матчі Шахтаря в сезоні 2021/22 років поспілкувалися з новачками і головним тренером команди після товариського матчу проти Оболоні

Шахтар провів зустріч з власниками абонементів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вчора Шахтар на "Олімпійському" провів спаринг з командою Першої ліги Оболонню і розгромив суперника з рахунком 5:0. Після поєдинку вболівальники мали можливість задати питання Роберто Де Дзербі, Марлону, Педрінйо і Лассіни Траоре.

Після приходу в Шахтар Роберто Де Дзербі "гірники" витратили на новачків 40 мільйонів євро:

Педрінйо (Півзахисник, Бразилія) – 18 млн євро

Марлон (Захисник, Бразилія) – 12 млн євро

Лассіна Траоре (Нападник, Буркіна-Фасо) – 10 млн євро

Свій перший офіційний матч в новому сезоні Шахтар проведе в найближчу суботу. 24 липня "гірники" в рамках першого туру Прем'єр-ліги зустрінуться з Інгульцем. А 3 серпня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів, де в третьому кваліфікаційному раунді зіграє з бельгійським Генком.