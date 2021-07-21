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Шахтар зробив подарунок власникам абонементів: ексклюзивна бесіда з тренером і новачками команди

21 липня, 16:14

Олександр Трикіша

Власники абонементів на домашні матчі Шахтаря в сезоні 2021/22 років поспілкувалися з новачками і головним тренером команди після товариського матчу проти Оболоні

Шахтар провів зустріч з власниками абонементів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вчора Шахтар на "Олімпійському" провів спаринг з командою Першої ліги Оболонню і розгромив суперника з рахунком 5:0. Після поєдинку вболівальники мали можливість задати питання Роберто Де Дзербі, Марлону, Педрінйо і Лассіни Траоре.

Після приходу в Шахтар Роберто Де Дзербі "гірники" витратили на новачків 40 мільйонів євро:

Свій перший офіційний матч в новому сезоні Шахтар проведе в найближчу суботу. 24 липня "гірники" в рамках першого туру Прем'єр-ліги зустрінуться з Інгульцем. А 3 серпня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів, де в третьому кваліфікаційному раунді зіграє з бельгійським Генком.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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