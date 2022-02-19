19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Шахтар – Рига: пряма відеотрансляція матчу

Сергій Шаховець
19 лютого, 11:01
У суботу, 19 лютого, донецький Шахтар проведе заключний контрольний поєдинок у Туреччині – дивіться трансляцію онлайн

Шахтар зіграє спаринг із ФК "Рига" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Спаринг команди Роберто Де Дзербі з Ригою, триразовим чемпіоном Латвії, розпочнеться у суботу, 19 лютого, о 16:00 за київським часом.

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Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.

ШАХТАР – РИГА

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