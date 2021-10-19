Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар vs Реал / Фото: Getty Images, Reuters

У вівторок, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський" проходить матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Реал. Початок – о 22:00. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку з відео, фото та коментарями.

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ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Після двох турів становище в групі D сенсаційне – її очолює молдавський Шериф з українським тренером Юрієм Вернидубом, який обіграв вдома Шахтар і на виїзді Реал. Мадридці йдуть другими, "гірники" – четвертими. Тому сьогодні Шахтарю потрібна, ні багато ні мало, перемога над самим титулованим клубом світу!

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар і Реал зустрічалися чотири рази. У 2015-му двічі переміг Реал, в 2020-м – Шахтар.

ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

ШАХТАР: Пятов; Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі; Майкон, Степаненко; Тітці, Алан Патрік, Фернандо; Педріні

Не зіграють: Матвієнко, Жуніор Мораес, Траоре, Коноплянка

РЕАЛ: Куртуа; Начо, Мілітао, Алаба, Гуттьєрес / Менді; Вальверде, Каземіро, Модріч, Кроос; Бензема, Вінісіус

Не зіграють: Карвахаль, Себальос, Бейл, Іско, Йович, Азар.

ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

"Коли граєш проти Реала, тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене – подивитися, настільки ми додали, стали сильніше. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою".

"Мені б хотілося обіграти не тільки Реал, але і Інтер з Шерифом. Я завжди хочу перемагати".

"Карло Анчелотті зробив великий внесок в історію італійського футболу і як гравець, і як наставник. Для нас, італійських тренерів, Анчелотті – маестро".

"Чого очікую від суперника? Я не думаю, що Реал приїхав сюди не атакувати. Вважаю, мадридці хочуть показати тут саме те, як вони вміють наступати, показати свій футбол".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті:

"Ми готові до гри зі складним суперником. Впевнені в собі".

"Я знаю Де Дзербі дуже добре. Він прекрасний друг. У нас різний стиль футболу, але його Сассуоло здорово грав, він провів там відмінну роботу. Це зараз видно і у Шахтаря. У команди є явний стиль".

"Потрібно пам'ятати, що найважливіший період сезону – не зараз, а набагато пізніше, коли граєш фінали або останні стадії турнірів. До них потрібно бути готовим".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.67, на перемогу Шахтаря – 5.30, на нічию – 4.05. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

виграш Шахтаря – 18%

нічия – 24%

виграш Реала – 58%

найбільш ймовірний рахунок – 0: 2

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі гру Шахтар – Реал у вівторок, 19 жовтня, починаючи з 22:00, покаже платформа Megogo.

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