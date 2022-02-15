Шахтар відкрив продаж квитків на суперматч проти Динамо: як потрапити на стадіон

Шахтар і Динамо зустрінуться 16 квітня / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Зустріч запланована на 16 квітня, початок – о 20:00. Придбати квитки можна лише на офіційних ресурсах клубу:
- онлайн на shakhtar.com
- у мобільному додатку FC Shakhtar
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Стартова вартість:
- Standard: 50, 100, 150, 200, 250 та 300 гривень
- SkyUp Club: 400 гривень
- The Club (снек-меню): 800/1 200 гривень
- The Lounge (з пакетом гостинності): 3000 гривень
- Sky Box: 5 000 – 8 000 гривень
Продаж квитків проходитиме у кілька етапів, пріоритет у відданих уболівальників "гірників":
- 1-й етап (з 14 лютого). Купити додатково квитки на гру з Динамо можуть власники абонементів сезону-2021/22 (2 додаткові квитки на 1 абонемент).
Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання – підписники Shakhtar Club (2 квитки до рук).
- 2-й етап (з 21 лютого). Продаж для вболівальників, що відвідали 3 та більше матчів чемпіонату України у поточному сезоні.
- 3-й етап (з 23 лютого). Продаж для вболівальників, котрі відвідали хоча б 1 матч чемпіонату України.
- 4-й етап (з 28 лютого). Продаж для вболівальників, які відвідали хоча б 1 матч Ліги чемпіонів цього сезону.
Зазначається, що всі квитки – іменні, тому при проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу.