15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
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Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
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Олександрія --
Львів --
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Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
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Шахтар відкрив продаж квитків на суперматч проти Динамо: як потрапити на стадіон

Олександр Трикіша
15 лютого, 12:45
Донецький Шахтар відкрив продаж на суперматч чемпіонату України проти київського Динамо. Українські класико пройде в рамках 25-го туру Прем'єр-ліги у Києві на НСК "Олімпійський"

Шахтар і Динамо зустрінуться 16 квітня / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч запланована на 16 квітня, початок – о 20:00. Придбати квитки можна лише на офіційних ресурсах клубу:

  • онлайн на shakhtar.com
  • у мобільному додатку FC Shakhtar

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Стартова вартість:

  • Standard: 50, 100, 150, 200, 250 та 300 гривень
  • SkyUp Club: 400 гривень
  • The Club (снек-меню): 800/1 200 гривень
  • The Lounge (з пакетом гостинності): 3000 гривень
  • Sky Box: 5 000 – 8 000 гривень

Продаж квитків проходитиме у кілька етапів, пріоритет у відданих уболівальників "гірників":

  • 1-й етап (з 14 лютого). Купити додатково квитки на гру з Динамо можуть власники абонементів сезону-2021/22 (2 додаткові квитки на 1 абонемент).

Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання – підписники Shakhtar Club (2 квитки до рук).

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  • 2-й етап (з 21 лютого). Продаж для вболівальників, що відвідали 3 та більше матчів чемпіонату України у поточному сезоні.
  • 3-й етап (з 23 лютого). Продаж для вболівальників, котрі відвідали хоча б 1 матч чемпіонату України.
  • 4-й етап (з 28 лютого). Продаж для вболівальників, які відвідали хоча б 1 матч Ліги чемпіонів цього сезону.

Зазначається, що всі квитки – іменні, тому при проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу.