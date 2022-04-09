Шахтар – Олімпіакос: пряма відеотрансляція матчу

Олімпіакос VS Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У суботу, 9 квітня, у першій грі Shakhtar Global Tour for Peace "гірники" зустрінуться із чемпіоном Греції Олімпіакосом. Товариський поєдинок відбудеться в Афінах на стадіоні Караїскакіс. Початок матчу о 20:00.

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Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.

Трансляція буде доступна на каналі Футбол 1.

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Суперник українців – 46-разовий чемпіон Греції та 28-кратний володар Кубка Греції.

До матчу з Олімпіакосом під керівництвом Роберто Де Дзербі готуються гравці першої команди Шахтаря та U19, а також футболісти, що приєдналися ФК Маріуполь:

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голкіпери Анатолій Трубін, Олексій Шевченко та Тимур Пузанков:

польові гравці Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Андрій Булеза, Мар'ян Фаріна, Олександр Драмбаєв, Данило Удод, Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Петро Стасюк, Дмитро Мишнев, Денис Шостак, Максим Чех.

Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace:

9 квітня. Олімпіакос (Пірей) – Шахтар

14 квітня. Легія (Гданськ) – Шахтар

19 квітня. Фенербахче (Стамбул) – Шахтар

1 травня. Хайдук (Спліт) – Шахтар

Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.