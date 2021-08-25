Шахтар – Монако: всі трансляції матчу Ліги чемпіонів

У першому матчі Шахтар обіграв Монако з рахунком 1:0 на виїзді / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
О 22:00 розпочнеться матч Шахтар – Монако в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможець цього протистояння отримає місце в груповому етапі Ліги чемпіонів, переможений – в Лізі Європи.
Поєдинок у відповідь 25 серпня проходить в Харкові. Дивитися онлайн Шахтар – Монако можна в нашому мультимедійному онлайні.
Всі трансляції матчу Шахтар – Монако:
- Megogo Футбол 1 (Україна)
- Матч ТВ (Росія);
- EXXEN Digital (Туреччина);
- Arena Sport 1 (Сербія);
- Arena Sport 3 (Хорватія);
- BT Sport 1 (Велика Британія);
- Cosmote Sport 2 (Греція);
- Digi Sport 2 (Румунія);
- Polsat Sport Premium (Польща);
- Sport 2 (Угорщина);
- Telekom Sport 1 (Румунія);
- RMC Sport 1 (Франція);
- TSN Malta 7 (Мальта);
- Nova Sport 3 (Чехія);
- Eleven Sports 1 (Португалія).
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