25 серпня 6’
Шахтар 0
Монако 0
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
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Інгулець --
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Металіст 1925 --
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Десна --
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Шахтар – Монако: всі трансляції матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
25 серпня, 21:45
Матч з Монако в останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів покажуть на супутниковому ТБ і на каналі Megogo Футбол 1

У першому матчі Шахтар обіграв Монако з рахунком 1:0 на виїзді / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

О 22:00 розпочнеться матч Шахтар – Монако в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможець цього протистояння отримає місце в груповому етапі Ліги чемпіонів, переможений – в Лізі Європи.

Поєдинок у відповідь 25 серпня проходить в Харкові. Дивитися онлайн Шахтар – Монако можна в нашому мультимедійному онлайні.

Всі трансляції матчу Шахтар – Монако:

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  • Megogo Футбол 1 (Україна)
  • Матч ТВ (Росія);
  • EXXEN Digital (Туреччина);
  • Arena Sport 1 (Сербія);
  • Arena Sport 3 (Хорватія);
  • BT Sport 1 (Велика Британія);
  • Cosmote Sport 2 (Греція);
  • Digi Sport 2 (Румунія);
  • Polsat Sport Premium (Польща);
  • Sport 2 (Угорщина);
  • Telekom Sport 1 (Румунія);
  • RMC Sport 1 (Франція);
  • TSN Malta 7 (Мальта);
  • Nova Sport 3 (Чехія);
  • Eleven Sports 1 (Португалія).

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