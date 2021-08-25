Шахтар – Монако: всі трансляції матчу Ліги чемпіонів

У першому матчі Шахтар обіграв Монако з рахунком 1:0 на виїзді / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

О 22:00 розпочнеться матч Шахтар – Монако в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможець цього протистояння отримає місце в груповому етапі Ліги чемпіонів, переможений – в Лізі Європи.

Поєдинок у відповідь 25 серпня проходить в Харкові. Дивитися онлайн Шахтар – Монако можна в нашому мультимедійному онлайні.

Всі трансляції матчу Шахтар – Монако:

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Megogo Футбол 1 (Україна)

Матч ТВ (Росія);

EXXEN Digital (Туреччина);

Arena Sport 1 (Сербія);

Arena Sport 3 (Хорватія);

BT Sport 1 (Велика Британія);

Cosmote Sport 2 (Греція);

Digi Sport 2 (Румунія);

Polsat Sport Premium (Польща);

Sport 2 (Угорщина);

Telekom Sport 1 (Румунія);

RMC Sport 1 (Франція);

TSN Malta 7 (Мальта);

Nova Sport 3 (Чехія);

Eleven Sports 1 (Португалія).

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