Шахтар – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар vs Інтер / Фото: Колаж: Сьогодні
У вівторок, 28 вересня, на НСК "Олімпійський" в Києві проходить матч другого туру Ліги чемпіонів у групі D Шахтар – Інтер. Початок – о 19:45. "Гірники" під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі проти чемпіонів Італії. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео, фото та коментарями.
Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів Шахтар сенсаційно програв у Тирасполі Шерифу 0: 2, а Інтер на своєму полі поступився Реалу 0: 1. Виходячи з цього, сьогодні обом командам кров з носу потрібна перемога в боротьбі за потрапляння в ТОП-2 і вихід в 1/8 ЛЧ.
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Це вже четвертий поєдинок Шахтаря і Інтера за останній рік. Влітку 2020 го "гірники" програли італійському клубу 0: 5 в півфіналі Ліги Європи, а потім донеччани двічі зіграли з ними 0: 0 в Лізі чемпіонів, залишивши Інтер за бортом весняної частини єврокубків.
РЕПЕТИЦІЇ ПЕРЕД ЛЧ
Перед зустріччю з командою Сімоне Індзагі Шахтар розгромив в УПЛ Верес 4: 1.
Інтер ж перед поєдинком з Шахтарем розійшовся миром 2: 2 з Аталантою.
ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА
ШАХТАР: Пятов; Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі; Майкон, Степаненко; Тітці, Алан Патрік, Педріні; Траоре
Не зіграють: Жуніор Мораес, Трубін, Фернандо, Дентіньо
Під питанням: Бондар, Коноплянка, Судаков
ІНТЕР: Ханданович; Шкрініар, де Врей, Бастони; Думфріс, Барелла, Брозовіч, Хакан Чалханоглу, Перішич; Лаутаро Мартінес, Джеко
Не зіграє: Сенсі (коліно)
ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:
Інтер – дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат Італії, а в цьому сезоні, вважаю, вони стали навіть сильніше. Звичайно, вони втратили Лукаку і Хакимі, але замінили їх хорошими футболістами. Вони також втратили Конте, якого я вважаю одним з кращих тренерів в Італії, але команду очолив Індзагі – теж відмінний тренер. Ця команда завоювала "скудетто" і відчуває велику впевненість в своїх силах.
Навіть якщо ми зробимо все, на що здатні, це не означає, що ми переможемо. Я сказав, що Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший Шерифа, а в результаті отримав інший результат. Всі матчі починаються з рахунку 0: 0. Я просто знаю, що ми повинні добре працювати з м'ячем і без м'яча. Потрібно грати сміливо. Майже всі мої гравці повинні отримувати задоволення на поле, тому що тоді вони можуть дати нам свої сто відсотків.
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:
У нас атакуюча команда. Ми йдемо вперед великими силами, створюємо багато моментів. Звичайно, бувають ситуації, коли ми допускаємо технічні помилки, іноді навіть багато, а сильний суперник цим користується і проводить гострі контратаки. Нам потрібно підтягнути гру в цьому аспекті, але в водночас ми повинні дотримуватися атакуючої манери гри і забивати багато голів.
Я дивився матчі Шахтаря з "Монако", а також поєдинок за Суперкубок України з Динамо. Бачу, як Роберто Де Дзербі прищеплює команді свої ідеї. За два з половиною місяці роботи з Шахтарем він уже домігся дуже багато чого.
Цей матч не буде вирішальним, але він вкрай важливий. Ми зустрінемося з дуже сильним суперником.
Шахтар перед матчем з Інтером: фото і відео
Інтер перед матчем з Шахтарем: фото і відео
ШАХТАР – ІНТЕР: ПРОГНОЗ Букмекери
Великим фаворитом матчу аналітики називають Інтер. На перемогу чемпіонів Італії встановлено коефіцієнт 1.55, на нічию – 4.50, на перемогу "гірників" – 6.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:
- виграш Шахтаря – 16%
- нічия – 22%
- виграш Інтера – 62%
- найбільш ймовірний рахунок – 0: 2
ШАХТАР – ІНТЕР: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямій трансляції матч Шахтар – Інтер у вівторок, 28 вересня, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.
Читайте також:
- "Я пам'ятаю матч в Донецьку 21 рік тому. Шахтар став сильнішим". Тренер Інтера провів паралелі з минулим
- "Потрібно дивитися на Усика і доводити, що все можливо ". Лідер Шахтаря натхненний перемогою супертяжа
- "Інтер сильна команда, але ми знаємо, як з нею грати". Де Дзербі налаштований здивувати суперника
- Велика втрата. Динамо полетіло на матч проти Баварії без лідера команди