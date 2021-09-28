Шахтар – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар vs Інтер / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 28 вересня, на НСК "Олімпійський" в Києві проходить матч другого туру Ліги чемпіонів у групі D Шахтар – Інтер. Початок – о 19:45. "Гірники" під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі проти чемпіонів Італії. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео, фото та коментарями.

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Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів Шахтар сенсаційно програв у Тирасполі Шерифу 0: 2, а Інтер на своєму полі поступився Реалу 0: 1. Виходячи з цього, сьогодні обом командам кров з носу потрібна перемога в боротьбі за потрапляння в ТОП-2 і вихід в 1/8 ЛЧ.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Це вже четвертий поєдинок Шахтаря і Інтера за останній рік. Влітку 2020 го "гірники" програли італійському клубу 0: 5 в півфіналі Ліги Європи, а потім донеччани двічі зіграли з ними 0: 0 в Лізі чемпіонів, залишивши Інтер за бортом весняної частини єврокубків.

РЕПЕТИЦІЇ ПЕРЕД ЛЧ

Перед зустріччю з командою Сімоне Індзагі Шахтар розгромив в УПЛ Верес 4: 1.

Інтер ж перед поєдинком з Шахтарем розійшовся миром 2: 2 з Аталантою.

ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

ШАХТАР: Пятов; Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі; Майкон, Степаненко; Тітці, Алан Патрік, Педріні; Траоре

Не зіграють: Жуніор Мораес, Трубін, Фернандо, Дентіньо

Під питанням: Бондар, Коноплянка, Судаков

ІНТЕР: Ханданович; Шкрініар, де Врей, Бастони; Думфріс, Барелла, Брозовіч, Хакан Чалханоглу, Перішич; Лаутаро Мартінес, Джеко

Не зіграє: Сенсі (коліно)

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

Інтер – дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат Італії, а в цьому сезоні, вважаю, вони стали навіть сильніше. Звичайно, вони втратили Лукаку і Хакимі, але замінили їх хорошими футболістами. Вони також втратили Конте, якого я вважаю одним з кращих тренерів в Італії, але команду очолив Індзагі – теж відмінний тренер. Ця команда завоювала "скудетто" і відчуває велику впевненість в своїх силах.

Навіть якщо ми зробимо все, на що здатні, це не означає, що ми переможемо. Я сказав, що Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший Шерифа, а в результаті отримав інший результат. Всі матчі починаються з рахунку 0: 0. Я просто знаю, що ми повинні добре працювати з м'ячем і без м'яча. Потрібно грати сміливо. Майже всі мої гравці повинні отримувати задоволення на поле, тому що тоді вони можуть дати нам свої сто відсотків.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:



У нас атакуюча команда. Ми йдемо вперед великими силами, створюємо багато моментів. Звичайно, бувають ситуації, коли ми допускаємо технічні помилки, іноді навіть багато, а сильний суперник цим користується і проводить гострі контратаки. Нам потрібно підтягнути гру в цьому аспекті, але в водночас ми повинні дотримуватися атакуючої манери гри і забивати багато голів.

Я дивився матчі Шахтаря з "Монако", а також поєдинок за Суперкубок України з Динамо. Бачу, як Роберто Де Дзербі прищеплює команді свої ідеї. За два з половиною місяці роботи з Шахтарем він уже домігся дуже багато чого.

Цей матч не буде вирішальним, але він вкрай важливий. Ми зустрінемося з дуже сильним суперником.

Шахтар перед матчем з Інтером: фото і відео

Інтер перед матчем з Шахтарем: фото і відео

ШАХТАР – ІНТЕР: ПРОГНОЗ Букмекери

Великим фаворитом матчу аналітики називають Інтер. На перемогу чемпіонів Італії встановлено коефіцієнт 1.55, на нічию – 4.50, на перемогу "гірників" – 6.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

виграш Шахтаря – 16%

нічия – 22%

виграш Інтера – 62%

найбільш ймовірний рахунок – 0: 2

ШАХТАР – ІНТЕР: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямій трансляції матч Шахтар – Інтер у вівторок, 28 вересня, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.