Шахтар та компанія Sorare зібрали 4,2 млн гривень допомоги для України

Шахтар та компанія Sorare провели благодійний аукціон Stand for Peace / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар разом зі своїм партнером Sorare провели благодійний аукціон, кошти якого були спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від військової агресії Росії.

У межах аукціону було випущено лімітовану серію ексклюзивних блокчейн-карток з гравцями Шахтаря, за підсумками продажу яких вдалося зібрати 4 200 000 гривень на гуманітарні цілі. Ці кошти клуб спрямує на купівлю товарів першої необхідності, включаючи медикаменти, продукти харчування, одяг та інші речі для Shelter Centre Шахтаря на "Арені Львів".

Реклама

ФК Шахтар висловив вдячність компанії Sorare та її спільноті за організацію благодійної акції Stand for Peace. Завдяки підтримці компанії Україна щодня стає на крок ближче до миру.

Нагадаємо, Sorare – це відкрита гра у жанрі футбольного фентезі, в якій менеджери можуть торгувати та обмінюватись офіційними цифровими блокчейн-зображеннями футболістів. У квітні 2020 року Шахтар став першим українським клубом, який приєднався до гри у фентезі-футбол майбутнього Sorare