Шахтар – Генк, Спартак – Бенфіка: всі пари 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів

Жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com
У Швейцарії відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому донецький Шахтар зіграє з віцечемпіоном Бельгії Генком. Перший матч "гірники" проведуть у гостях 3/4 серпня, повторний – 10 серпня в Україні. До вашої уваги – всі пари, що утворилися за підсумками жеребкування.
Шлях представників ліг
- ШАХТАР (УКРАЇНА) – Генк (Бельгія)
- ПСВ (Нідерланди)/Галатасарай (Туреччина) – Селтік (Шотландія)/Мідтьюлланд (Данія)
- Спартак (Росія) – Бенфіка (Португалія)
- Монако (Франція) – Рапід (Австрія)/Спарта (Чехія)
шлях чемпіонів
- Динамо Загреб (Хорватія)/Омонія (Кіпр) – Легія (Польща)/Флора (Естонія)
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)/ЧФР(Румунія) – Слован (Словаччина)/Янг Бойз (Швейцарія)
- Олімпіакос (Греція)/Нефтчі (Азербайджан) – Мура (Словенія)/Лудогорець (Болгарія)
- Кайрат (Казахстан)/Црвена Звезда (Сербія) – Алашкерт (Вірменія)/Шериф (Молдова)
- Мальме (Швеція)/ХІК (Фінляндія) – Рейнджерс (Шотландія)
- Ференцварош (Угорщина)/Жальгіріс (Литва) – Славія (Чехія)
Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей пройде до четвертого, заключного, раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там.
Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.