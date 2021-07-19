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Шахтар – Генк, Спартак – Бенфіка: всі пари 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів

19 липня, 14:00

Олег Люлька

"Гірникам" дістався в суперники віцечемпіон Бельгії, перший матч донеччани проведуть у гостях – дивіться всі пари Шляху представників ліг і Шляху чемпіонів

Жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com

У Швейцарії відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому донецький Шахтар зіграє з віцечемпіоном Бельгії Генком. Перший матч "гірники" проведуть у гостях 3/4 серпня, повторний – 10 серпня в Україні. До вашої уваги – всі пари, що утворилися за підсумками жеребкування.

Шлях представників ліг

шлях чемпіонів

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Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей пройде до четвертого, заключного, раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там.

Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.

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Ліга чемпіонів жеребкування Шахтар Донецьк

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