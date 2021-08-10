Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар та Генк розіграють путівку до раунду плей-оф Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок відбудеться матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Києві донецький Шахтар прийме бельгійський Генк. Гра відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 20:30.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ШАХТАР – ГЕНК

Перша зустріч Шахтаря і Генка в третьому раунді кваліфікації пройшла рівно тиждень тому. Бельгійці відкрили рахунок в першому таймі, однак донецька команда зуміла перевернути гру після перерви. У підсумку підопічні Де Дзербі святкували перемогу з рахунком 2:1.

Оскільки в Лізі чемпіонів правило виїзного гола не діє, Шахтарю потрібно як мінімум не програти сьогодні. Будь-яка поразка в один м'яч переведе гру в овертайм, а більше фіаско залишить донеччан і зовсім без Ліги чемпіонів.

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На вихідних обидві команди по-різному відіграли тури у своїх чемпіонатах. Генк вирвав три очки на виїзді у Кортрейка, здобувши першу перемогу в новому сезоні. А от Шахтар вперше програв при Де Дзербі. Донецька команда не зуміла переграти Олександрію (1:2).

До нинішнього сезону Шахтар жодного разу не грав з Генком, проте нерідко перетинався з бельгійцями (12 матчів, 6 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка). "Гірники" здобули по дві перемоги над Андерлехтом і Гентом, а ось з Брюгге зустрічалися набагато частіше і не так ефективно (дві перемоги проти однієї при 5-ти нічиїх).

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 20:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 1.86. На нічию виставлений коефіцієнт 3.95, на перемогу гостей – 4.05. Більш того, букмекери не сумніваються, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.14.