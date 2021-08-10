10 серпня 17:00
Шахтар Кг --
Колос --
10 серпня 20:30
Шахтар --
Генк --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
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Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека
10 серпня, 09:00
Перший поєдинок закінчився перемогою донеччан в один м'яч, тому сьогодні віцечемпіону України потрібно не програти гостям з Бельгії

Шахтар та Генк розіграють путівку до раунду плей-оф Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок відбудеться матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Києві донецький Шахтар прийме бельгійський Генк. Гра відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 20:30.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ШАХТАР – ГЕНК

Перша зустріч Шахтаря і Генка в третьому раунді кваліфікації пройшла рівно тиждень тому. Бельгійці відкрили рахунок в першому таймі, однак донецька команда зуміла перевернути гру після перерви. У підсумку підопічні Де Дзербі святкували перемогу з рахунком 2:1.

Оскільки в Лізі чемпіонів правило виїзного гола не діє, Шахтарю потрібно як мінімум не програти сьогодні. Будь-яка поразка в один м'яч переведе гру в овертайм, а більше фіаско залишить донеччан і зовсім без Ліги чемпіонів.

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На вихідних обидві команди по-різному відіграли тури у своїх чемпіонатах. Генк вирвав три очки на виїзді у Кортрейка, здобувши першу перемогу в новому сезоні. А от Шахтар вперше програв при Де Дзербі. Донецька команда не зуміла переграти Олександрію (1:2).

До нинішнього сезону Шахтар жодного разу не грав з Генком, проте нерідко перетинався з бельгійцями (12 матчів, 6 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка). "Гірники" здобули по дві перемоги над Андерлехтом і Гентом, а ось з Брюгге зустрічалися набагато частіше і не так ефективно (дві перемоги проти однієї при 5-ти нічиїх).

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 20:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 1.86. На нічию виставлений коефіцієнт 3.95, на перемогу гостей – 4.05. Більш того, букмекери не сумніваються, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.14.

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