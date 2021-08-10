Шахтар – Генк: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Шахтар готовий повторно здолати Генк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар зіграє матч-відповідь в Лізі чемпіонів. Суперником донецької команди в третьому раунді кваліфікації стане бельгійський Генк. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Генк пройде у нас на сайті.

Поєдинок пройде в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок – о 20:30 за київським часом. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

Де дивитися матч Шахтар – Генк? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 1, f також на сервісі OLL.TV (по підписці).

Перша зустріч Шахтаря і Генка в третьому раунді кваліфікації пройшла рівно тиждень тому. Бельгійці відкрили рахунок в першому таймі, однак донецька команда зуміла перевернути гру після перерви. У підсумку підопічні Де Дзербі святкували перемогу з рахунком 2:1.

Оскільки в Лізі чемпіонів правило виїзного гола не діє, Шахтарю потрібно як мінімум не програти сьогодні. Будь-яка поразка в один м'яч переведе гру в овертайм, а більше фіаско залишить донеччан і зовсім без Ліги чемпіонів.

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На вихідних обидві команди по-різному відіграли тури у своїх чемпіонатах. Генк вирвав три очки на виїзді у Кортрейка, здобувши першу перемогу в новому сезоні. А от Шахтар вперше програв при Де Дзербі. Донецька команда не зуміла переграти Олександрію (1:2).

До нинішнього сезону Шахтар жодного разу не грав з Генком, проте нерідко перетинався з бельгійцями (12 матчів, 6 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка). "Гірники" здобули по дві перемоги над Андерлехтом і Гентом, а ось з Брюгге зустрічалися набагато частіше і не так ефективно (дві перемоги проти однієї при 5-ти нічиїх).

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 1.86. На нічию виставлений коефіцієнт 3.95, на перемогу гостей – 4.05. Більш того, букмекери не сумніваються, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.14.