Сестри Семеренки завершують кар'єру? Легендарні українки не потрапили до збірної

Сестри Семеренки поза складом збірної України з біатлону / Фото: Колаж: Сьогодні

Після закінчення сезону збірну України з біатлону залишив один із топових тренерів Європи Урош Велепець. Вже без словенця у своєму складі тренерський штаб оголосив список біатлоністів, які готуватимуться до сезону в основній команді.

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Серед прізвищ жіночої збірної немає олімпійських чемпіонок Віти та Валі Семеренко. Офіційно сестри не заявляли про завершення кар'єри, але тренери, принаймні основної команди, не бачать представниць сумського біатлону у складі національної команди. Чи готуватимуться до старту нового сезону легендарні українки у складі команди Б, поки що невідомо.

Склад основної команди збірної України на сезон виглядає так:

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жіноча збірна: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок;

чоловіча збірна: Дмитро Підручний, Артем Пріма, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

На шосте місце у чоловіків два претенденти: Артем Тищенко та Денис Насико . Хто буде з основною командою спільно визначать Юрай Санітра (головний тренер збірної України) та Микола Зоц (старший тренер команди Б).

Володимир Бринзак / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, що український біатлон переживає скрутний період. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак втратив довіру спортсменів збірної після неоднозначних рішень на користь натуралізованих росіянок. При цьому президент залишається у своєму кріслі, хоча у травні мали пройти вибори нового керівника.