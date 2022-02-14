Серце розбите. З Олімпіади відправили біатлоністку, що зомліла на трасі

Інгрід Тандреволл / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Вчорашні змагання у жіночій гонці переслідування ледь не закінчилися трагедією для норвежки Інгрід Тандреволл.

На останніх метрах персьюта норвежці стало погано і вона мало не знепритомніла на останніх метрах гонки. На фінішній лінії біатлоністці надали медичну допомогу і на руках винесли з траси.

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Інгрід Тандревольд не змігkf самостійно залишити фінішну зону / Фото: Reuters

Щоб не наражати спортсменку на подальший ризик, було прийнято рішення про повернення Інгрід до Норвегії для ретельного обстеження.

"Зараз ясно, що на Олімпіаді мені більше не дозволять виступати. Саме за станом здоров'я. Звісно, мені шкода. Моє серце розбите, і поки що мова не про медичні показники. Як усі, напевно, зрозуміли – у мене був не найкращий день. Точніше, він був одним із найкращих – до того, як раптово став одним із найгірших. Я сама не розумію, що сталося: відчувала, що ледве можу пересувати ноги. Це було відчаєм – коли до фінішу залишалося лише 200 метрів", – цитує Тандреволл biathlon.com.ua.

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Лікар збірної Норвегії Ларс Колсруд так прокоментував це рішення:

"Я повинен був ухвалити таке рішення. Знаю, що це – погані новини для Інгрід, але іноді доводиться приймати погане рішення, щоб захистити спортсменку". Після двох випадків поспіль ми не маємо права ризикувати. Ми дуже любимо Інгрід і хочемо як слід обстежити її в Норвегії. В умовах готелю можна зробити дуже небагато", – сказав Колсруд.

Зазначимо, що у Інгрід Тандреволл вже втретє виникають проблеми зі здоров'ям під час проходження біатлонних гонок. Взимку 2021 року у спортсменки діагностували проблеми із серцем під час змагань в Обергофі.

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Вже на Олімпіаді-2022 у Пекіні Інгрід ледь не зомліла під час жіночого спринту, у якій фінішувала п'ятою. Після фінішу Інгрід зізналася, що не все пам'ятає з гонки.