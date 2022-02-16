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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Сенсація на Олімпіаді: Словаччина вибила непереможних американців із боротьби за медалі

Сергій Шаховець
16 лютого, 10:18
Несподіваний результат було зафіксовано у хокейному поєдинку за вихід у півфінал Олімпійських ігор

Словаччина вперше з 2010 року вийшла до півфіналу Олімпійських ігор / Фото: Reuters

На Олімпіаді-2022 у Пекіні в 1/4 фіналу хокейного турніру збірна Словаччини у серії булітів перемогла команду США з рахунком 3:2.

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На 60-й хвилині американці вели в рахунку 2:1, але за 44 секунди до кінця основного часу словаки зусиллями форварда Марека Гривіка перевели гру в овертайм.

У серії булітів вирішальним став кидок Петера Цегларика.

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Збірна Словаччини вийшла до півфіналу Олімпіади-2022 у Пекіні, обігравши команду США (3:2 Б). Востаннє Словаччина виходила до півфіналу Олімпійських ігор у Ванкувері у 2010 році.

Збірна Словаччини / Фото: Reuters

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Зазначимо, що США не програли жодної зустрічі в групі, виявившись сильнішими за Китай (8:0), Канаду (4:2) та Німеччину (3:2). Це й дозволило команді напряму потрапити до 1/4 фіналу.

Словаки ж програли два стартові матчі фінам (2:6) та шведам (1:4), після чого здолали Латвію (5:2). У раунді плей-оф команда виявилася сильнішою за Німеччину (4:0).

Пекін-2022. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

США – Словаччина 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Слафковські (11:45), 1:1 Абруццезе (19:14), 2:1 Хентджес (28:56), 2:2 Гривік (59:16), 2:3 Цегларик (65:00).