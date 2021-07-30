Сенсація на Олімпіаді! Друг Шеви вилетів за крок від неймовірного рекорду

Андрій Шевченко і Новак Джокович / Фото: Reuters
Тривалість зустрічі склала 2 години і 5 хвилин. Звєрєв здобув перемогу над Джоковичем у трьох сетах із рахунком 1:6, 6:3, 6:1 і тепер у фіналі одиночного чоловічого розряду, 1 серпня, зіграє з Кареном Хачановим із ОКР.
Джокович же втратив нагоду першим із чоловіків виграти "Золотий шолом" – тобто всі чотири турніру "Великого шолома" і Олімпіаду за один рік. Раніше в 2021 році Новаку підкорилися перші три турніри "Великого шолома", причому "Вімблдон" Джокович виграв за вболівальницької підтримки свого друга – Андрія Шевченка.
Зазначимо, що у жінок єдиною спортсменкою, якій вдалося виграти "Золотий шолом", є німецька тенісистка Штеффі Граф, яка зробила це в 1988 році.
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