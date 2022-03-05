Сім медалей за день! Україна – лідер медального заліку на Паралімпіаді-2022

Оксана Шишкова, Григорій Вовчинський та Віталій Лук'яненко - золоті призери Паралімпіади-2022 / Фото: Getty Images
Вчора у Пекіні стартувала зимова Паралімпіада-2022. До столиці Китаю з'їхалися делегації з 49 країн, щоби розіграти між собою 78 комплектів медалей.
Участь українських спортсменів була під питанням через вторгнення Росії до нашої країни, проте делегація все ж таки зібрала 20 гравців. З них 13 мають проблеми з опорно-руховим апаратом, а сім із зором.
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Вже першого ж дня наші паралімпійці не розчарували і видали разючий старт. Українці ударно провели спринти з парабіатлону у трьох класах: стоячи, сидячи та з проблемами зору. Наші гравці взяли аж 7 медалей.
Три з них золоті, вони на рахунку Григорія Вовчинського, Віталія Лук'яненка та Оксани Шишкової. Ще троє спортсменів взяли срібло – Тарас Радь, Олександр Казік та Людмила Ляшенко. У свою чергу Дмитро Суярко задовольнився бронзою.
Що цікаво, єдиною спринтерською гонкою, де Україна не взяла жодної медалі, стала жіноча серед сидячих спортсменок. Щоправда, переможницею стала американка Оксана Мастерс, яка народилася у Хмельницькому.
Такий урожай медалей дозволив нашій команді одразу ж захопити лідерство у медальному заліку. Більше медалей взяли лише китайці, проте золота у господарів Паралімпіади менше.
|КРАЇНА
|?
|?
|?
|РАЗОМ
|Україна
|3
|3
|1
|7
|Китай
|2
|3
|3
|8
|Канада
|1
|1
|1
|3
|Австрія
|1
|1
|1
|3
|Франція
|1
|0
|1
|2
|Японія
|1
|0
|1
|2
|США
|1
|0
|1
|2
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|Німеччина
|0
|3
|1
|4