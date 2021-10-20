Сім матчів збірних у жовтні! ФІФА робить революцію у футболі

Фанати будуть задоволені рішенням ФІФА

Міжнародна федерація футболу наполегливо продовжує гнути свою лінію. ФІФА розробила проєкт календаря для збірних, який передбачає проведення чемпіонату світу кожні два роки, починаючи з 2026-го. Хоча Європа виступає проти цього.

ФІФА вже розіслала календар всім 211 федераціям. У ньому пропонується проводити відбіркові етапи максимум з семи матчів. При цьому на вибір є два варіанти.

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Перший – грати кваліфікацію в два етапи в березні і жовтні. Другий варіант передбачає проведення всіх семи ігор тільки в жовтні.

Крім того, за новим планом ФІФА час перебування футболістів в розташуванні збірних скоротиться з 50 днів на рік до 30.

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З моменту своєї появи в 1930-му чемпіонат світу незмінно проводиться раз на чотири роки за винятком 12-річної перерви, пов'язаної з Другою світовою війною.

Нагадаємо, що проти ідеї проведення чемпіонату світу кожні два роки виступив президент УЄФА Александер Чеферін. Рада Європейських ліг також виступив проти нововведень. Їх аргументація в цьому питанні проста – перевантажений міжнародний календар негативно позначається на здоров'ю футболістів.