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2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
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30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Сім матчів збірних у жовтні! ФІФА робить революцію у футболі

Любомир Луканюк
20 жовтня, 07:57
З 2026 року чемпіонати світу з футболу можуть проводитися кожні два роки. ФІФА вже розіслала всім федераціям проєкт календаря

Фанати будуть задоволені рішенням ФІФА

Міжнародна федерація футболу наполегливо продовжує гнути свою лінію. ФІФА розробила проєкт календаря для збірних, який передбачає проведення чемпіонату світу кожні два роки, починаючи з 2026-го. Хоча Європа виступає проти цього.

ФІФА вже розіслала календар всім 211 федераціям. У ньому пропонується проводити відбіркові етапи максимум з семи матчів. При цьому на вибір є два варіанти.

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Перший – грати кваліфікацію в два етапи в березні і жовтні. Другий варіант передбачає проведення всіх семи ігор тільки в жовтні.

Крім того, за новим планом ФІФА час перебування футболістів в розташуванні збірних скоротиться з 50 днів на рік до 30.

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З моменту своєї появи в 1930-му чемпіонат світу незмінно проводиться раз на чотири роки за винятком 12-річної перерви, пов'язаної з Другою світовою війною.

Нагадаємо, що проти ідеї проведення чемпіонату світу кожні два роки виступив президент УЄФА Александер Чеферін. Рада Європейських ліг також виступив проти нововведень. Їх аргументація в цьому питанні проста – перевантажений міжнародний календар негативно позначається на здоров'ю футболістів.

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