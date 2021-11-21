Селезньов нарешті забив! Але Мінай все одно не може виграти

Селезньов забив 117-й гол в чемпіонаті України / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Інгулець відкрив рахунок на 28-й хвилині після Максима Ковальова, але ще до перерви Євген Селезньов зрівняв рахунок.

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Це був 117-й м'яч відомого нападаючого. До абсолютного рекорду чемпіонату України, який належить Сергію Реброву та Максиму Шацьких, залишається шість м'ячів.

Але на цьому Мінай не зупинився. Просто перед самим свистком на перерву Олег Горін вивів господарів уперед.

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Проте утримати перевагу до кінця зустрічі Мінаю не вдалося. За 10 хвилин до фінального свистка Михайло Плохотнюк забив рятівний гол для Інгульця.

Вже в доданий час гравець Минаю Михайло Месхі заробив червону картку та залишив свою команду у меншості, але на результат матчу це ніяк не вплинуло.

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Ця нічия мало чим допомогла командам у боротьбі за виживання – Ігулець та Минай залишилися у зоні вильоту.