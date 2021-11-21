21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
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Селезньов нарешті забив! Але Мінай все одно не може виграти

Олександр Трикіша
21 листопада, 16:19
Мінай та Інгулець видали бойову нічию у матчі 15-го туру чемпіонату України. Нарешті забитим м'ячем, а не черговим скандалом відзначився Євген Селезньов

Селезньов забив 117-й гол в чемпіонаті України / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Інгулець відкрив рахунок на 28-й хвилині після Максима Ковальова, але ще до перерви Євген Селезньов зрівняв рахунок.

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Це був 117-й м'яч відомого нападаючого. До абсолютного рекорду чемпіонату України, який належить Сергію Реброву та Максиму Шацьких, залишається шість м'ячів.

Але на цьому Мінай не зупинився. Просто перед самим свистком на перерву Олег Горін вивів господарів уперед.

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Проте утримати перевагу до кінця зустрічі Мінаю не вдалося. За 10 хвилин до фінального свистка Михайло Плохотнюк забив рятівний гол для Інгульця.

Вже в доданий час гравець Минаю Михайло Месхі заробив червону картку та залишив свою команду у меншості, але на результат матчу це ніяк не вплинуло.

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Ця нічия мало чим допомогла командам у боротьбі за виживання – Ігулець та Минай залишилися у зоні вильоту.