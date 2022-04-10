Сектор янголів. 176 іграшок стежили за першим матчем Шахтаря в Європі

176 іграшок слідкували за матчем Шахтаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Донецький "Шахтар" провів свій перший матч після початку війни. У рамках благодійного турне Європою в Греції Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу 0:1 . Усі отримані кошти від дружнього поєдинку будуть передані на гуманітарну допомогу українцям.

Реклама

На матчі провели акцію на згадку про вбитих дітей під час війни. У спеціально відведеному секторі місця вболівальників зайняли іграшки, які ознаменували криваву агресію Росії в Україні. Тільки за офіційними даними на момент старту поєдинку в Україні загинуло 176 дітей. Саме стільки місць зайняли іграшки, створивши таким чином "сектор янголів". Дивитись без сліз на такий перформанс неможливо.

Реклама

Окрім цього, Шахтар вийшов на поле в оригінальній формі. Класичні кольори гірників прикрасили назви міст України, що постраждали від військового вторгнення російської армії. Міста-герої були нанесені на футболки замість звичних прізвищ гравців.