25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Зеніт --
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Баварія --
Динамо --
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Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Сьогодні ви побачили не найкращого Усика: перші слова українця після перемоги над Джошуа

Олександр Трикіша
26 вересня, 01:24
Олександр Усик переміг одноголосним рішенням Ентоні Джошуа і завоював титули чемпіона світу WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі. Відразу в рингу українець поділився емоціями

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Олександр Усик повернув в Україну титули, які раніше належали Володимиру Кличку.

"Дуже багато значить для мене. Бій пройшов, як я припускав, було пару моментів, коли Джошуа затискав, але це незначні речі.

Нокаутувати в 12 раунді? Не було такого завдання. Спочатку я хотів, але потім мій тренерський штаб привів мене до тями.

Єдине, що я хотів зробити – прославити свого Господа Ісуса Христа. Перемога – це від нього.

Я хочу передати привіт дочці Єлизаветі, Кирило Михайло, передаю вам привіт. Сьогодні 12 років тому моя дружина сказала "так". Сьогодні подвійне щастя.

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На цей момент я хочу додому, бо я з січня місяця дуже сильно готувався до поєдинку і був мало зі своєю сім'єю, скучив за дітьми. Хочу бачити, як вони бавляться, кричать. Сьогодні ви побачили не найкращошл Усика. Я можу краще", – сказав Усик в рингу.

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