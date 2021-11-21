21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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Сьогодні дебют у Серії А: Шевченко розповів про стосунки з Моурінью

Павло Василенко
21 листопада, 15:47
У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує як головний тренер італійського Дженоа. Суперником команди з Генуї буде Рома на чолі з Жозе Моурінью

Жозе Моурінью та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч 13-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Рома пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведемо онлайн матча із докладним описом усіх ключових моментів.

45-річний український тренер Андрій Шевченко під час ігрової кар'єри працював під керівництвом Жозе Моурінью у Челсі. Сьогодні вони зійдуться з різних боків барикад.

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Шевченко розповів про стосунки із португальським фахівцем.

"Підігрівається інтерес саме до матчу. Я дуже добре знаю італійську пресу, я її читаю і з багатьма журналістами спілкуюся. У тому, що було написано, не було нічого поганого – просто підігрів до матчу.

Усі статті закінчувалися фразами, що ми маємо відмінні стосунки. Що всі нерозуміння, які були представлені журналістами в Англії, все це пройшло.

У нас друг до одного повна повага. Ми спілкуємося, мені було дуже приємно, коли я попросив Жозе написати в моїй книзі щось від себе, і він із задоволенням погодився.

Це ще раз підтверджує, що у нас чудові стосунки", – сказав Шевченко у коментарі для Megogo.

На цей момент Дженоа займає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, розташовуючись на кордоні із зоною вильоту.

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Рома знаходиться на восьмому місці в таблиці чемпіонату Італії.