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Злякався! Ф'юрі викреслив Усика зі списку своїх суперників

Олег Люлька
15 грудня, 08:24
Тайсон назвав п'ять боїв, які хотів би провести наступного року, і серед них немає поєдинку з українським чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Тайсон Ф'юрі дав задню. Після численних заяв, що його цікавлять лише два бої – з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком, Циганський король викреслив українця зі списку бажаних суперників на 2022 рік.

А увійшли до нього бій з Деонтеєм Вайлдером (знову!), два поєдинки з Ентоні Джошуа, а також бійки з Ділліаном Вайтом та Дереком Чісорою, з яким Ф'юрі раніше вже бився двічі.

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Саме такий перелік суперників, у передчутті поєдинків з якими він перебуває, Тайсон Фьюрі опублікував у себе у Twitter.

Фоловери Фьюрі в коментарях під цим його твітом відразу звинуватили його в боягузтві.

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  • "А найнебезпечнішого для себе суперника і забув"
  • "А де Усик?"
  • "Отже, Усика боїшся?"
  • "Хороший список, тільки ось замість Чісори має бути Усик", – зазначають підписники Циганського короля.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

При цьому один із уболівальників пожартував щодо присутності серед бажаних суперників Ф'юрі Деонтея Вайлдера, з яким Ф'юрі вже бився тричі:

"Ти хочеш його вбити, чи що?"

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Раніше ми писали, що з'явилися нові строки можливого бою Усик – Ф'юрі. Спочатку стверджували, що це протистояння може відбутися восени 2022 року, потім – що навесні, напередодні ж промоутер Тайсона заговорив про літо.

Але, можливо, Ф'юрі навіть не припускає, що Усик здолає у весняному реванші Джошуа, відразу налаштовуючись на битву за титул абсолютного чемпіона світу з Ей-Джеєм.

Дивіться, як днями Усик і Ф'юрі зустрілися в Нью-Йорку