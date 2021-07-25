Збірна України з веслування вилетіла в Токіо. Букмекери прогнозують медаль

Збірна України з веслування на байдарках і каное / Фото: Сегодня|Спорт
Збірна України з веслування на байдарках і каное сьогодні вилітає на Олімпіаду. Бажаємо успіху нашим спортсменам і чекаємо медалі в Токіо!
Аналітики букмекерських контор у цьому виді дають нам одну нагороду – "бронзу" для Людмили Лузан на дистанції 200 метрів на каное.
Ще двічі, на думку експертів, Україна зупиниться за крок від медалі – на четвертій позиції.
Ось які місця, на думку букмекерів, займуть наші веслувальники в Токіо:
3. Людмила Лузан. Спринт. Каное-одинаки. 200 м
4. Марія Повх. Спринт. Байдарки-одинаки. 500 м
4. Жінки. Спринт. Каное-двійки. 500 м
6. Чоловіки. Спринт. Каное-двійки. 1000 м
6. Марія Кічасова-Скорик. Спринт. Байдарки-одинаки. 200 м
9. Павло Алтухов. Спринт. Каное-одинаки. 1000 м
9. Жінки. Спринт. Байдарки-двійки. 500 м
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