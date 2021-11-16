16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Збірна України нікому не цікава: уболівальники здають квитки на вирішальний матч відбору

Олександр Трикіша
16 листопада, 19:45
Сьогодні ввечері у місті Зениця збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Проте у самій Боснії цей матч ажіотажу не викликав

Боснійські вболівальники здають квитки на матч проти України / Фото: REUTERS

Поєдинок пройде на стадіоні "Біліно Поле", початок – 21:45. Боснія – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Боснія – Україна: о котрій і де дивитися матч відбору ЧС-2022

Реклама

За кілька годин до старту поєдинку на вулицях Зениці пусто – начебто й не намічається ніякого матчу національної команди.

Перед матчем Боснія – Україна на вулицях Зениці порожньо. Фото: sportsport.ba

Реклама

Місцеве видання sportsport.ba пише, що поразка від Фінляндії в суботу поклала край усім надіям на вихід у плей-оф, тому у вболівальників Боснії немає ні потреби, ні бажання стежити за дуеллю з Україною.

Ті, хто купував квитки раніше, або продавали чи здавали їх, або вирішили не йти на матч. Їх навіть не приваблює можливість безкоштовно скласти тест на антиген на коронавірус.

За кілька годин до початку матчу в Зениці жахливо порожньо, атмосфера "мертва", і здається, що найближчим часом нічого не покращиться.

Реклама

На вулиці можна знайти лише кількох продавців атрибутики, та й ті скаржаться, що продажі сьогодні не йдуть.

Видання додає, що в таких умовах Боснія намагатиметься показати добрий результат, щоб змити пляму ганьби за поразку Фінляндії і перешкодити українцям вийти у плей-оф.