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Зборище убогих. Дружина Усика висміяла російську армію мародерів

Сергій Шаховець
2 квітня, 18:54
Катерина Усик прокоментувала мародерство російських окупантів

Армія "визволителів" на практиці виявилася зборищем мародерів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні, Instagram

Вторгнення РФ в Україну розвіяло міф про непереможність другої армії світу. На практиці російські солдати виявилися звичайними злочинцями та мародерами.

Рашисти грабують не лише магазини на окупованих територіях, а й приватні квартири та будинки. Орки крадуть буквально все: килими, холодильники, пральні машини, білизну.

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Дружина чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика – Катерина у сториз свого Instagram висміяла убогість російських "визволителів" та зірок естради з Мордора.

"У нас і справді кожен другий мешканець Ірпеня, Бучі та Ворзеля жили краще, ніж Ольга Бузова. Зірка з 20 млн підписників живе в убогій квартирі, що вже говорити про решту!

Зрозуміло, їм блендер Sneg пздц шок!", – написала дружина Усика.

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Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими загарбниками. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла дружина Катерина.

Будинок Усика постраждав від оккупантів / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram usykkate1