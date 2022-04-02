Зборище убогих. Дружина Усика висміяла російську армію мародерів

Армія "визволителів" на практиці виявилася зборищем мародерів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні, Instagram

Вторгнення РФ в Україну розвіяло міф про непереможність другої армії світу. На практиці російські солдати виявилися звичайними злочинцями та мародерами.

Рашисти грабують не лише магазини на окупованих територіях, а й приватні квартири та будинки. Орки крадуть буквально все: килими, холодильники, пральні машини, білизну.

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Дружина чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика – Катерина у сториз свого Instagram висміяла убогість російських "визволителів" та зірок естради з Мордора.

"У нас і справді кожен другий мешканець Ірпеня, Бучі та Ворзеля жили краще, ніж Ольга Бузова. Зірка з 20 млн підписників живе в убогій квартирі, що вже говорити про решту! Зрозуміло, їм блендер Sneg пздц шок!", – написала дружина Усика.

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Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими загарбниками. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла дружина Катерина.