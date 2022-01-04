Збив мотоцикліста та кинув у пустелі. Жахлива аварія на ралі "Дакар"

Джиніел де Вільєрс збив Бертрана Гавара / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час етапу ралі "Дакар" гонщик Джіниел де Вільєрс своїм автомобілем збив мотоцикліста Бертрана Гавара, після чого залишив місце аварії, що заборонено правилами.

Відповідно до регламенту де Вільєрс був зобов'язаний зупинитися та переконатися, що другий учасник інциденту не постраждав. Проте, за підсумками розбору інциденту стюардами перегонів, пілот отримав лише 5 хвилин штрафу.

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"Це була складна ділянка траси, на якій було багато піску та каміння. Я їхав повільно і побачив мотоцикліста з лівого боку. Я врізався в мотоцикл і відразу ж здав назад. Коли він встав і помахав рукою, це стало сигналом для мене, що все гаразд і я повинен їхати далі. Я не став зупинятися знову через те, що там було надто багато піску, і я боявся застрягти", – пояснив свою поведінку де Вільєрс.

Раніше ми писали, що команду Лукашенка не пустили на "Дакар" – санкції у дії. Гонщики білоруської команди МАЗ-СПОРТавто збиралися взяти участь у найпрестижніших ралійних перегонах.