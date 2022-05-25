Санкції у дії. Як американці змусили Бівола відмахнутися від Росії

Дмитро Бівол вийшов на поєдинок із Канело на тлі киргизького прапора / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол одноголосним рішенням суддів переміг найкращого боксера світу Сайля Альвареса. Проте поєдинок був під загрозою зриву, через злочинні дії країни, яку представляє Бівол.

Для того щоб бій відбувся, боксерські організації встановили жорсткі рамки для російського боксера. Суперник Альвареса мав вийти на бій без прапора своєї країни, інакше йому загрожували серйозні фінансові санкції. Про це розповів тренер Бівола Геннадій Маш'янов.

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"Те, що Дмитро вийде без російського прапора, обговорювалося перед боєм. Там загрожували санкції і все інше, і взагалі російським боксерам заборонено боксувати на американському рингу, за винятком двох людей – Бетербієва та Діми, тому що вони чемпіони світу. Коли перед боєм підписували додатковий контракт, там ще раз позначалося, що ні команда, ні Діма не мають права на російську символіку, відзнаки, пов'язані з Росією, що все це буде розцінюватися як провокація, бій можуть відмінити або накласти великі штрафи. Штрафи такі, що не варто навіть на ринг виходити, якщо штрафуватимуть. Отака ситуація була", – цитує Маш'янова fightnews.info.

Альварес програв Біволу рішенням суддів

Зазначимо, що коли на бій з Канело виходив Бівол, його представили як "боксера з Каліфорнії". Крім того, під час виходу спортсмена на ринг тунель підсвічувався у кольорах прапора Киргизстану – батьківщини Бівола.