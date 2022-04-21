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Санкції працюють! Росію позбавлять "яструбиного ока"

Андрій Трофімов
21 квітня, 13:54
Міжнародна компанія, яка постачає до РФ системи відеодопомоги суддям, піде з російського ринку через війну в Україні

Війна залишить Росію без нових технологій / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У російському спорті занепокоєні тим, що найближчим часом може припинитися співпраця між Hawk-Eye Innovations Ltd та Російським футбольним союзом.

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Тоді доведеться відмовлятися від технології VAR (система відеодопомоги арбітрам) у футболі та системи Hawk-Eye (яструбине око) у тенісі.

Причина – санкції, які запровадили міжнародні компанії через війну в Україні.

Hawk-Eye Innovations Ltd – це британська компанія, заснована японською Sony. Вона вважається провідним провайдером у світовому футболі та працює з основними європейськими лігами, а також з ФІФА та УЄФА, обслуговуючи усі головні міжнародні змагання.

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Ця компанія розробляє для ФІФА напівавтоматичну систему визначення положення "поза грою", яка вже тестується на різних турнірах.