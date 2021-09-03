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Найпопулярніші спортсмени України: рейтинг ТОП-100

Андрій Трофімов
3 вересня, 11:11
У рейтингу більше чоловіків (69%) і представників спорту №1 в нашій країні – футболу (43%). Лідер – боксер Василь Ломаченко

Боксери Усик і Ломаченко, ексфутболіст і тренер збірної Шевченко, тенісистка Світоліна і футболіст Зінченко - найпопулярніші спортсмени країни

Скандальний боксер Іван Редкач обійшов Володимира Кличка в рейтингу популярності українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram. За місяць Іван додав понад 80 тисяч підписників!

Лідерство в рейтингу з великим запасом утримує боксер Василь Ломаченко. Найближчим часом він повинен стати першим спортсменом в історії України, який збере понад два мільйони підписників.

Більше мільйона персональних фанатів є у чотирьох українських спортсменів.

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ДЕСЯТКА НАЙПОПУЛЯРНІШИХ СПОРТСМЕНІВ

У списку ТОП-100 більше чоловіків – 69%. Представництво за видами спорту таке:

  1. Футбол – 43;
  2. Бокс – 14;
  3. Художня гімнастика – 8;
  4. Теніс – 7;
  5. Легка атлетика – 5;
  6. ММА – 4;
  7. Баскетбол – 3;
  8. Карате – 3;
  9. Дзюдо, плавання, спортивна гімнастика, важка атлетика – 2;
  10. Боротьба, велоспорт, волейбол, фехтування, шахи – по 1.

Рейтинг ТОП-100 спортсменів України

спортсмен вид спорту тис. підписниківInstagram
1Василь Ломаченкобокс1970/lomachenkovasiliy
2Олександр Зінченкофутбол1436/zinchenko_96
3Олександр Усикбокс1088/usykaa
4Андрій Шевченкофутбол1007/andriyshevchenko
5Еліна Світолінатеніс804/elisvitolina
6Іван Редкачбокс666/ivan_redkach_11
7Володимир Кличкобокс625/klitschko
8Андрій Лунінфутбол504/lunin_andrey
9Дар'я Білодіддзюдо501/dariabilodid7
10Олексій Торохтійважка атлетика429/torokhtiy
11Євген Коноплянкафутбол386/konoplyanka.official
12Марина Бехлегка атлетика365/marynabekh
13Андрій Ярмоленкофутбол339/yarmolenkoandrey
14Юлія Левченколегка атлетика322/levchenkou
15Аскар МожаровMMA269/askar.mozharov
16Михайло Мудрикфутбол174/mmudryk10
17Анна Різатдіновахуд. гімнастика161/anna_rizatdinova
18Сергій Мельникфутбол153/sergeimelnik
19Кіра Макогоненкобокс147/kiramakogonenko
20Марта Костюктеніс144/kostyukmarta
21Віктор Циганковфутбол133/viktortsygankov
22Руслан Малиновськийфутбол132/malinovskyi_18
23Віталій Кличкобокс132/vitaliyklitschko
24Роман Яремчукфутбол130/r.yaremchuk
25Жан Беленюкборотьба128/zhanbeleniuk
26Артем Мілевськийфутбол125/timi1010
27Святослав Михайлюкбаскетбол124/sviat_10
28Анжеліка Терлюгакарате119/anzhelika_terliuga
29Максим Проданбокс119/maxpro13
30Анатолій Тимощукфутбол116/power4timo
31Лілія Подкопаєваспорт. гімнастика115/podkopayeva_official
32Даяна Ястремськатеніс114/dayana_yastremskay
33Олександр Гвоздикбокс113/alex_gvozdyk
34Віталій Миколенкофутбол107/mikola_16
35Денис Берінчикбокс104/berinchyk
36Ярослава Магучіхлегка атлетика102/rosya_dp
37Андрій Пятовфутбол100/piat30
38Георгій Бущанфутбол92/georgiybuschan
39Андрій Воронінфутбол89/voroninandrey
40Станіслав Горунакарате88/iamhoruna
41Тарас Степаненкофутбол88/tarasstepanenko
42Микола Шапаренкофутбол87/nikolay.shaparenko
43Віктор Коваленкофутбол82/vitykovalenko
44Георгій Зантараядзюдо79/zantaraia_georgii
45Марина МорозMMA79/maryna_moroz_ufc
46Ярослав Ракицькийфутбол78/rakitskyy_official
47Микола Морозюкфутбол76/nikolaymoroziuk
48Артем Довбикфутбол73/tema_dovbyk
49Богдан Буткофутбол70/butko91
50Сергій Булецафутбол64/sergeybuletsa
51Юлія Чумаченколегка атлетика63/julusina
52Яна Беломоїнавелоспорт60/yanabelomoina
53Олена ОвчинниковаMMA60/lenaovchynnikova
54Денис Поповфутбол58/popov19
55Євген Левченкофутбол57/elevchenko
56Тарас Шелестюкбокс55/tarasshelestyuk
57Ярослав АмосовMMA55/s_amoskin
58Вікторія Мазурхуд. гімнастика54/victoria_mazur_
59Євген Селезньовфутбол52/e_seleznev
60Денис Бойкофутбол52/king_kong_71
61Леся Цуренкотеніс52/lesiatsurenko
62Микола Матвієнкофутбол52/koliamatvienko
63Дмитро Чумакважка атлетика51/dmitryichumak
64Артем Бєсєдінфутбол51/artembesedin
65Олексій Леньбаскетбол49/alexlen_25
66Наталя Годункохуд. гімнастика47/godunkonataliia
67Анатолій Трубінфутбол46/anatoliytrubin81
68Артем Кравецьфутбол45/kravets89
69Олександр Шовковськийфутбол45/oleksandrshovkovskyi
70Анна Безсоновахуд. гімнастика41/annabessonova
71Юлія Кушкалегка атлетика41/_julia_guzhva
72Влада Нікольченкохуд. гімнастика39/nikolchenko_vlada
73Олена Д'яченкохуд. гімнастика37/diachenko29
74Сергій Кривцовфутбол37/kriva4
75Олег Верняєвспорт. гімнастика36/verniaiev13
76Георгій Цітаішвіліфутбол35/giotsitaishvili11
77Олександр Алієвфутбол35/aliev_sasha8
78Сергій Дерев'янченкобокс33/sergiy.derevyanchenko
79Ольга Янчуктеніс32/olgaianchuk
80Ірина Блохінахуд. гімнастика31/ireesha_b
81Ольга Харланфехтування29/olgakharlan
82Аліна Максименкохуд. гімнастика29/maksimka_maksy
83Олег Данченкофутбол28/94danchenko
84Катаріна Завацькатеніс28/katya_zavatska_
85Яна Клочковаплавання28/yana_klochkova
86Денис Костишинфутбол27/kostyshyn_denys
87Олександр Долгополовтеніс27/alexdolgopolov
88Максим Пустозвоновбаскетбол26/maxpustozvonov
89Марина Скамароховaкарате26/skamaroshek
90Євген Шаховфутбол26/shakhov28
91Богдан Ледньовфутбол26/liedniev_bogdan_7_
92Михайло Романчукплавання25/misha_romanchuk
93Анна Музичукшахи25/anna_muzychuk.official
94Олег Малиновськийбокс24/malinovskiyoleg_malina
95Олександр Хижнякбокс23/khyzhniak_aleksandr
96Олеся Рихлюкволейбол23/Alesia7 /
97Віталій Мандзюкфутбол22/mandzya5555
98Руслан Ротаньфутбол21/rotan_ruslan29
99Роман Головащенкобокс21/roman_golovashchenko
100Олександр Зубковфутбол21/zubiksane4ka

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