Найпопулярніші спортсмени України: рейтинг ТОП-100

Боксери Усик і Ломаченко, ексфутболіст і тренер збірної Шевченко, тенісистка Світоліна і футболіст Зінченко - найпопулярніші спортсмени країни

Скандальний боксер Іван Редкач обійшов Володимира Кличка в рейтингу популярності українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram. За місяць Іван додав понад 80 тисяч підписників!

Лідерство в рейтингу з великим запасом утримує боксер Василь Ломаченко. Найближчим часом він повинен стати першим спортсменом в історії України, який збере понад два мільйони підписників.

Більше мільйона персональних фанатів є у чотирьох українських спортсменів.

Реклама

ДЕСЯТКА НАЙПОПУЛЯРНІШИХ СПОРТСМЕНІВ

У списку ТОП-100 більше чоловіків – 69%. Представництво за видами спорту таке:

Футбол – 43; Бокс – 14; Художня гімнастика – 8; Теніс – 7; Легка атлетика – 5; ММА – 4; Баскетбол – 3; Карате – 3; Дзюдо, плавання, спортивна гімнастика, важка атлетика – 2; Боротьба, велоспорт, волейбол, фехтування, шахи – по 1.

Рейтинг ТОП-100 спортсменів України