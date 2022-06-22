Найбільша битва у житті. Кривдник Кличка привітав мера Києва з річницею поразки

Леннокс Льюїс згадав про Віталія Кличка

Дев'ятнадцять років тому, 21 червня 2003 року, Віталій Кличко зазнав своєї другої та останньої поразки в кар'єрі. Українця технічним нокаутом переміг Леннокс Льюїс.

Для американця цей бій залишається одним із найкращих та пам'ятних у кар'єрі. Щороку Льюїс згадав про річницю того тріумфу, а цього року висловив слова підтримки меру Києва, який протистоїть російській військовій агресії на своїй Батьківщині.

Реклама

"У звичайний час я б зробив пост, присвячений річниці бою з Віталієм Кличком. Але сьогодні я просто хочу його привітати. Він бере участь у найбільшій битві свого життя. Жертви, на які він пішов, щоб служити своїм громадянам, викликають не просто повагу, а й захоплення. Щоб вийти на боксерський ринг, потрібно мати велику мужність. Як бійці ми знаємо, що кожен бій може бути нашим останнім. Але мужність відстоювати свою країну та громадян вимагає іншого рівня відваги та любові. Я вітаю тебе, мій друже. Нехай Бог береже тебе і благословить на мир, любов та щастя".

Читайте також: Колишній суперник Кличка одним ударом утихомирив хулігана

Для Леннокса той бій став останнім у кар'єрі, на пенсію пішов володарем поясів WBC та IBO. У 44 боях Льюїс здобув 41 перемогу, одну нічию та дві поразки.