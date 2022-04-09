Сам Роналду капітулював! Гордон допоміг Миколенку досягти успіху в Англії

Віталій Миколенко не дозволив Кріштіану Роналду забити Евертона / Фото: Getty Images

Сьогодні відбувся центральний матч суботи в АПЛ, в якому Евертон приймав Манчестер Юнайтед. Мерсисайдці загнали себе у складне становище, скочивши майже в зону вильоту.

МЮ ж відчайдушно чіпляється за путівку до ЛЧ, бо легкої прогулянки "іриски" точно не очікували. Як і в попередніх двох іграх Евертона з перших хвилин на полі з'явився українець Віталій Миколенко.

Реклама

Читайте також: Пряма відеотрансляція матчу Шахтар – Олімпіакос

Мерсисайдці зуміли забити у першому таймі та піти переможцем на перерву. Ентоні Гордон прийняв м'яч на розі штрафного майданчика і точно пробив по воротах Де Хеа.

У другому таймі ініціатива очікувано перейшла до Роналда та Ко, проте захист Евертона діяв успішно. Миколенко – не виняток. Українець виграв 2 з 3 єдиноборств та отримав одну з найвищих оцінок у матчі (8.0 згідно з Fotmob).

Реклама

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Вище лише у кіпера "ірисок" Пікфорда (8.2), що вчинив чотири сейви, а також автора вирішального гола Гордона (8.1). Для Віталія це перша перемога з Евертоном у АПЛ.

Підсумкові 1:0 дозволили ліверпульцям трохи віддалитися від зони вильоту на 4 очки. А ось МЮ починає прощатися із лігочемпіонівськими амбіціями. Манкуніанці відстають від Арсеналу на три бали, проте лондонці зіграли на дві гри менше.