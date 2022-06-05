5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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З синьо-жовтим прапором. Зірковий легіонер Динамо у Литві підтримав Україну

Сергій Шаховець
5 червня, 18:30
Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес зіграв у матчі Ліги націй проти Литви. Після матчу футболіст сфотографувався із прапором України

Жерсон Родрігес не забуває про Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 4 червня, у Європі відбулися матчі Ліги націй. У першому турі групи С1 збірна Люксембургу на виїзді перемогла Литву з рахунком 2:0.

Легіонер київського Динамо Жерсон Родрігес з'явився на полі у другому таймі, замінивши екс-гравця Ворскли Венсана Тілля, і допоміг своїй команді здобути перемогу.

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Після матчу Родрігес сфотографувався із фанатами, які підійшли до нього з українським прапором. Фотографію з синьо-жовтим прапором та автографами Родрігес опублікував на своїй сторінці Instagram.

Після першого туру Люксембург йде на другому місці у групі. Три очки у своєму активі у Туреччини. Замикають таблицю групи С1 Литва та Фарерські острови.

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Нагадаємо, що навесні Жерсон Родрігес перейшов на правах оренди до турецького Еюпспору. Контракт люксембуржця, як і раніше, належить Динамо.

Жерсон Родрігес намагається забити ударом через себе / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Сьогодні у Кардіффі відбудеться вирішальний поєдинок за вихід на ЧС-2022. Онлайн матчу Уельс – Україна доступний у нас на сайті.

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах Індіго і Футбол 1. Крім того, матч Уельс – Україна дивитися онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.