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"З росіянами нам розмовляти нема про що": смілива заява українця у культовому місці Китаю

Любомир Луканюк
11 лютого, 18:18
Олег Гандей розповів чому не пройшов олімпійську кваліфікацію у шорт-треку та про стосунки між українськими та російськими спортсменами

Гандей дебютував на Олімпіаді / Фото: НОК України

У 1971 році під час візиту до Китайської Республіки президента США Річарда Ніксона у Столичному палаці спорту відбувся знаменитий командний матч з настільного тенісу. Після поєдинку між збірними Китаю та США у словниковий обіг увійшов вислів "Дипломатичний пінг-понг".

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До речі, у фільмі "Форрест Гамп" головний герой стає одним із членів збірної США з настільного тенісу, що приїхала до Китаю.

Сьогодні у Столичносу палаці пройшли змагання з шорт-треку в рамках Олімпійських ігор. На дистанції 500 метрів Україну представляв Олег Гандей .

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На жаль, наш спортсмен не зміг пройти кваліфікацію, посівши у своєму заїзді останнє місце.

"Я сподівався, що буду третій і з найкращим результатом пройду далі. На жаль... Тому настрій не дуже добрий. Розбиратиму з тренером свої помилки.

Напевно, не треба було італійцеві нав'язувати боротьбу одразу, а відсидітись і вже на фініші піти в атаку, щоб стати третім. Не очікував від себе такого поганого результату", – робить швидкий аналіз Гандей.

Олег зізнається, що вранці його розбудили допінг-офіцери. Але їх спокійно зустрів, також спокійно здавав і ПЛР-тести.

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"Я старанно дотримувався всіх антиковідних правил, тому складно було захворіти, – каже наш спортсмен. – А на старті був невеликий мандраж. Все ж таки це Олімпіада, велика відповідальність перед країною, сім'єю".

Звісно, у світлі потенційної повномасштабної війни іноземних журналістів цікавило, як Гандей зберігав спокій на Олімпіаді.

"Не відволікатися на новини з України дуже складно було. Та й тут дуже багато росіян. І це вкотре нагадує про те, що зараз відбувається в нашій країні. Ми не ігноруємо один одного, але й розмовляти нам нема про що", – заявив Гандей.