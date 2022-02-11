"З росіянами нам розмовляти нема про що": смілива заява українця у культовому місці Китаю

Гандей дебютував на Олімпіаді / Фото: НОК України

У 1971 році під час візиту до Китайської Республіки президента США Річарда Ніксона у Столичному палаці спорту відбувся знаменитий командний матч з настільного тенісу. Після поєдинку між збірними Китаю та США у словниковий обіг увійшов вислів "Дипломатичний пінг-понг".

Читайте також: Ні війні в Україні! Весь світ на вухах після вчинку українця у Пекіні

Реклама

До речі, у фільмі "Форрест Гамп" головний герой стає одним із членів збірної США з настільного тенісу, що приїхала до Китаю.

Сьогодні у Столичносу палаці пройшли змагання з шорт-треку в рамках Олімпійських ігор. На дистанції 500 метрів Україну представляв Олег Гандей .

Реклама

На жаль, наш спортсмен не зміг пройти кваліфікацію, посівши у своєму заїзді останнє місце.

"Я сподівався, що буду третій і з найкращим результатом пройду далі. На жаль... Тому настрій не дуже добрий. Розбиратиму з тренером свої помилки. Напевно, не треба було італійцеві нав'язувати боротьбу одразу, а відсидітись і вже на фініші піти в атаку, щоб стати третім. Не очікував від себе такого поганого результату", – робить швидкий аналіз Гандей.

Олег зізнається, що вранці його розбудили допінг-офіцери. Але їх спокійно зустрів, також спокійно здавав і ПЛР-тести.

Реклама

"Я старанно дотримувався всіх антиковідних правил, тому складно було захворіти, – каже наш спортсмен. – А на старті був невеликий мандраж. Все ж таки це Олімпіада, велика відповідальність перед країною, сім'єю".

Звісно, у світлі потенційної повномасштабної війни іноземних журналістів цікавило, як Гандей зберігав спокій на Олімпіаді.