17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
16 лютого 22:00
Інтер 0
Ліверпуль 2
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

З рекордом! Канада виграла хокейний турнір Олімпіади

Олег Люлька
17 лютого, 09:50
Жіноча збірна Канади стала переможницею олімпійського хокейного турніру, обігравши у фіналі команду США з рахунком 3:2

Канадійки перевершили у фіналі американок / Фото: Reuters

Це вже п'яте золото Олімпіад для канадських хокеїсток. Раніше вони перемагали на Іграх 2002, 2006, 2010, 2014 років, лише двічі поступившись першим місцем американкам – у 1998 і 2018 роках.

Олімпіада-2022. Жіночий хокей. Фінал

Реклама
  • Канада – США – 3:2 (2:0, 1:1, 1:1)
  • 1:0 Нерс (Томпсон, Пулен) 07:50
  • 2:0 Пулен 15:02
  • 3:0 Пулен (Дженнер, Нерс) 29:08
  • 3:1 Найт (Брандт) 36:39
  • 3:2 Кессел (Рок, Карпентер) 59:47

Реклама

Зазначимо, що канадка Марі-Філіп Пулен на прізвисько "Сідні Кросбі жіночого хокею" стала першою хокеїсткою в історії, яка забила голи у чотирьох фіналах Олімпіад. Раніше вона також оформляла дублі у ворота збірної США на Іграх у Ванкувері-2010 та Сочі-2014, а у Пхенчхані-2018 закинула американкам одну шайбу.

Реклама

У чоловічому хокеї у чотирьох фіналах Олімпіад не забивав ще жоден гравець.

Додамо, що бронзу у жіночому хокейному турнірі Пекіна-2022 виборола Фінляндія, яка обіграла Швейцарію 4:0.