З моєю любов'ю: Віктор Циганков поділився романтичною фотосесією

Віктор Циганков зі своєю дівчиною / Фото: Instagram
У фотосесії також взяв участь улюблений пес гравця збірної України лабрадор на прізвисько Лакі.
Про дівчину футболіста відомо небагато. Її звуть Романа, вона із Вінниці, звідки родом і сам Віктор. Наразі дівчина навчається у Державному університеті Кента у США.
Спочатку футболіст не афішував стосунки, а якщо і викладав спільні фото, то вибирав такі, де не видно обличчя дівчини. Але пізніше все ж таки похвалитися своєю обраницею.
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