З кентом на заправці: Алієв і Мілевський відпочивають в ресторані

Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілися в ресторані / Фото: Instagram

Алієв і Мілевський відвідали ресторан в Києві, де поласували морськими продуктам і вином. До того ж, келих Артема не потрапив у кадр. Ймовірно, він ще сподівається продовжити кар'єру футболіста або готується до старту зйомок в Холостяку.

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"З Кентом приїхали на заправку. Ням-ням", – підписав спільне фото Алієв в Instagram.

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Дещо пізніше воно з'явилося і на сторінці Мілевського з підписом: "Ням-ням по-оболонськи".

Підписники футболістів скористалися можливістю підколоти їх у коментарях:

Горілку під стіл?)

Саньок з похмілля

Кент ваще на свіжому

Тьома, а де твій келих?)

Алієв знову з похмелухи

Горілка під стіл, рапани на стіл

Саньок вже 2 літрушки Оболоні всадив

Тьома красавчик, а цього візьми нехай форму тобі пратиме, на відносинах

Кент геть опух

До речі, нещодавно з'явився новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.