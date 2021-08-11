З кентом на заправці: Алієв і Мілевський відпочивають в ресторані

Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілися в ресторані / Фото: Instagram
Алієв і Мілевський відвідали ресторан в Києві, де поласували морськими продуктам і вином. До того ж, келих Артема не потрапив у кадр. Ймовірно, він ще сподівається продовжити кар'єру футболіста або готується до старту зйомок в Холостяку.
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"З Кентом приїхали на заправку. Ням-ням", – підписав спільне фото Алієв в Instagram.
Дещо пізніше воно з'явилося і на сторінці Мілевського з підписом: "Ням-ням по-оболонськи".
Підписники футболістів скористалися можливістю підколоти їх у коментарях:
- Горілку під стіл?)
- Саньок з похмілля
- Кент ваще на свіжому
- Тьома, а де твій келих?)
- Алієв знову з похмелухи
- Горілка під стіл, рапани на стіл
- Саньок вже 2 літрушки Оболоні всадив
- Тьома красавчик, а цього візьми нехай форму тобі пратиме, на відносинах
- Кент геть опух
До речі, нещодавно з'явився новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.