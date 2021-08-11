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З кентом на заправці: Алієв і Мілевський відпочивають в ресторані

Олександр Трикіша
11 серпня, 10:22
Знаменита парочка Олександр Алієв та Артем Мілевський знову разом. Колишні партнери з київського Динамо зустрілися в столичному ресторані

Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілися в ресторані / Фото: Instagram

Алієв і Мілевський відвідали ресторан в Києві, де поласували морськими продуктам і вином. До того ж, келих Артема не потрапив у кадр. Ймовірно, він ще сподівається продовжити кар'єру футболіста або готується до старту зйомок в Холостяку.

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"З Кентом приїхали на заправку. Ням-ням", – підписав спільне фото Алієв в Instagram.

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Дещо пізніше воно з'явилося і на сторінці Мілевського з підписом: "Ням-ням по-оболонськи".

Підписники футболістів скористалися можливістю підколоти їх у коментарях:

  • Горілку під стіл?)
  • Саньок з похмілля
  • Кент ваще на свіжому
  • Тьома, а де твій келих?)
  • Алієв знову з похмелухи
  • Горілка під стіл, рапани на стіл
  • Саньок вже 2 літрушки Оболоні всадив
  • Тьома красавчик, а цього візьми нехай форму тобі пратиме, на відносинах
  • Кент геть опух

До речі, нещодавно з'явився новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.

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