"Росіянин – фашист. Синоніми навіки". Шовковський назвав, ким стали жителі Мордору

Шовковський назвав росіян фашистами / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти ось уже 19-й день продовжують убивати мирних громадян України та руйнувати українські міста і села. У понеділок, 14 березня, путінські орки обстріляли житлові будинки Києва.

Помічник головного тренера збірної України з футболу Олександр Шовковський виніс вердикт росіянам. Тепер вони звичайні фашисти, і так їх сприйматимуть у всьому світі.

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"Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист"! Ми говоримо "фашист" – а маємо на увазі "русский"! Русский = фашист! Синоніми навіки! Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ! Слава українцям!" – написав Шовковський у Facebook.

Раніше ми розповідали, як колишній партнер Олександра Шовковського по київському Динамо та збірній України Владислав Ващук понад два тижні перебував під російськими обстрілами.