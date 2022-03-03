"Росіяни забрали все, що є". Українська рефері розповіла про мародерства окупантів

Марина Стрілецька пережила весь цинізм російських окупантів / Фото: Mirror, Колаж: Сьогодні
Україна восьмий день протистоїть путінським ордам. Асистенка Катерини Монзуль Марина Стрілецька опинилася в епіцентрі бойових дій.
Марина не встигла залишити свій дім біля Харкова і на власному досвіді побачила, що несе "русский мир".
"Я та моя сім'я сидимо вдома, нікуди не виходимо. Іноді чуємо вибухи, а також звуки танків, що проїжджають неподалік нашого будинку. Я не можу вийти на вулицю, щоб навіть зробити зарядку. Це небезпечно.
Регулярно спілкуюся з Катериною Монзуль та Світланою Грушко. Вони перебувають на заході країни, там безпечніше. Навколо нас перебувають загарбники, ми не змогли втекти. Нині у нашому селі відносно спокійно, але у сусідніх населених пунктах точаться бої, чути звуки вибухів.
В Охтирці (40 км від нас) скинули вакуумну бомбу. Тепер найбезпечніше залишатися вдома та молитися. Ми маємо підвал, де можна сховатися. Ми спимо на підлозі біля нього.
Росіяни підходили до нашого будинку з автоматами. Вони голодні – спочатку просять їжу та воду, а потім забирають усе, що у вас є. Це сталося з нами. Росія намагається відключити українцям інтернет та планує оголосити про капітуляцію Зеленського. Цьому ніхто не вірить. Ми боротимемося до кінця, бо віримо у нашу країну.
Різниця між українцями та росіянами полягає в тому, що вони – боягузи, їх залякали, вони стояли та просто дивилися, як інших людей тягнуть у в'язниці. В Україні ми – вільні люди, живемо у демократії. Якби поліція почала тягнути одну людину до в'язниці, повірте, ніхто б не стояв і не дивився в інший бік. Якби всі росіяни виступили проти цього та перестали боятися, то їхні люди не сиділи б у в'язницях", – сказала Стрілецька в інтерв'ю Mirror.
Раніше дружина українського боксера Олександра Усика Катерина закликала кримчан не мовчати про війну в Україні.
"Ми не спимо вже тиждень. Вартуємо будинок, щоб його не знесли наші російські брати, які сильно про нас дбають і нам допомагають. Ще раз хочу подякувати Криму за те, що ви нас ні хріна не підтримуєте. Сподіваюся, що до завтра нас не знесуть нахрін, наша українська кров не буде на всіх ваших, бл*ть, руках... Таких сикунів у світі немає, як ви", – цитує Катерину sport.ua.