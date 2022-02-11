Росіяни дуже незадоволені: британський журналіст поставив незручне питання Валієвій

Каміла Валієва / Фото: Getty Images
Неприємний інцидент трапився під час тренувального прокату 15-річної фігуристки Камілі Валієвої. Британський репортер Daily Mail Ріат Аль-Самаррай, який перебував у мікст-зоні після тренувальної сесії, запитав Валієву про допінг.
Делікатне питання викликало бурю обурення у російських журналістів, які оточили репортера та почали цікавится його особистістю.
"Запитав Камілу Валієву, чи чиста вона, коли вона проходила мікст-зону. Вона закрила обличчя каптуром і не зупинилася, щоб відповісти.
Російські журналісти були дуже незадоволені питанням і фотографували мою акредитацію", – написав журналіст у своєму Twitter.
Мабуть британець вкотре наступив на "хворий мозоль" російського спорту, який зловживає допінгом.
Нагадаємо, сьогодні Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.
Тепер Спортивний арбітражний суд Лозанни має вирішити, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному турнірі фігуристів і чи залишати Валієву на Іграх для участі в особистій першості.
Суд має ухвалити рішення до 15 лютого, коли відбудеться коротка програма у жінок.
Який допінг вживала Каміла Валієва
Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсмену працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.