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Росіяни дуже незадоволені: британський журналіст поставив незручне питання Валієвій

Сергій Шаховець
11 лютого, 10:21
Допінг-фігуристка Каміла Валієва провалила тренування, після якого її безпосередньо запитали про прийом забороненого препарату

Каміла Валієва / Фото: Getty Images

Неприємний інцидент трапився під час тренувального прокату 15-річної фігуристки Камілі Валієвої. Британський репортер Daily Mail Ріат Аль-Самаррай, який перебував у мікст-зоні після тренувальної сесії, запитав Валієву про допінг.

Каміла Валієва / Фото: Reuters

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Делікатне питання викликало бурю обурення у російських журналістів, які оточили репортера та почали цікавится його особистістю.

"Запитав Камілу Валієву, чи чиста вона, коли вона проходила мікст-зону. Вона закрила обличчя каптуром і не зупинилася, щоб відповісти.

Російські журналісти були дуже незадоволені питанням і фотографували мою акредитацію", – написав журналіст у своєму Twitter.

Мабуть британець вкотре наступив на "хворий мозоль" російського спорту, який зловживає допінгом.

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Нагадаємо, сьогодні Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Тепер Спортивний арбітражний суд Лозанни має вирішити, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному турнірі фігуристів і чи залишати Валієву на Іграх для участі в особистій першості.

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Суд має ухвалити рішення до 15 лютого, коли відбудеться коротка програма у жінок.

У Росії можуть відібрати командне золото / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Який допінг вживала Каміла Валієва

Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсмену працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії.