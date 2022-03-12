Руки геть від України! Новий удар Усика по окупанту

Усик почав збір коштів на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram
У перші дні війни український боксер Олександр Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати свою Батьківщину від російських окупантів
Але це не вся допомога Україні від знаменитого боксера. Тепер Олександр Усик вирішив допомогти народу і фінансово.
У своєму Instagram Усик представив футболку, купивши яку, кожен може підтримати український народ у боротьбі з путінськими орками.
"Руки геть від України! Ми створили лімітовану лінію одягу для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги.
Весь прибуток буде пожертвуваний", – написав Усик.
Раніше ми повідомляли, що катмен Усика Расс Анбер заявив, що поки не закінчиться війна Росії проти України, Олександр не проводитиме бої.
"Я не бачу ситуації, за якої Усик повернувся б у ринг під час війни. Цього не буде. Як ви собі уявляєте, що Усик чи Ломаченко зараз скажуть, що їдуть із країни, бо скоро бій? Такого не буде".