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Олександрія --
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Шахтар --
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Чорноморець --
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Колос --
Маріуполь --
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Ворскла --
Десна --
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Верес --
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15 вересня 00:00
Минай --
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Рух варить дві тонни пива на матч із Динамо

Любомир Луканюк
2 вересня, 23:16
Львівський клуб запустив виробництво партії власного крафтового пива. Спробувати новинку зможуть вболівальники, які прийдуть на матч чемпіонату України

Ексклюзивне пиво до матчу Рух - Динамо

25 вересня в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги у Львові Рух зіграє проти київського Динамо.

До цього поєдинку львівський клуб із місцевим рестораном запустив виробництво партію власного крафтового пива.

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Дві тонни напою будуть протягом трьох тижнів дозрівати в підвалах ресторану. А спробувати пиво зможуть вболівальники, які прийдуть на "Арену Львів" подивитися матч Рух – Динамо.

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Нагадаємо, що зараз в чемпіонаті України зіграно шість турів. Рух йде на десятому місці – 7 очок. Динамо лідирує в УПЛ – 16 очок.

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Турнірна таблиця

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