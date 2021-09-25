24 вересня 19:30
Колос 0
Ворскла 1
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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Рух – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Анатолій Дерека
25 вересня, 10:10
Слідкуйте в онлайн-режимі за матчем УПЛ між чемпіоном країни та львівським Рухом на "Арені-Львів"

На Динамо чекає непростий гостьовий матч проти Руху

Сьогодні львівський Рух і київське Динамо зійдуться в матчі 9 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок пройде на стадіоні "Арена-Львів" і розпочнеться о 19:30. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку з яскравими відео голів, фото і коментарями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РУХ – ДИНАМО

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Динамо в цілому може бути задоволене стартом сезону. Команда лідирує в чемпіонаті України, маючи триочкову перевагу над Шахтарем. Та й в Лізі чемпіонів підопічні Луческу непогано відіграли проти Бенфіки, ледь не вирвавши три очки на останній хвилині.

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Правда, були і не приємні моменти. У 4 турі кияни несподівано зіграли внічию з Інгульцем, а в середу без шансів поступилися Шахтарю в Суперкубку України (0:3). Вже через тиждень на принципових суперників чекає новий очний поєдинок.

Правда, перед цим Динамо чекає не тільки складний виїзд в ЛЧ до Баварії, а й гостьовий поєдинок проти непоступливого Руху. Команда Леоніда Кучука нестабільно йде по сезону, однак утримує позиції в середині таблиці. За потенціалом команда заслуговує більшого, а нічиї в іграх з Колосом та Зорею показали небезпеку цієї команди.

Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом зустрічі є Динамо. Тріумф команди Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1.30, тоді як на перемогу Руху можна поставити за 10.00. Вірогідність нічиї складає 5.50.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Шахтар – Верес буде показаний на телеканалі Футбол 1, який доступний на сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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