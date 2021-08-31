Російського боксера, який став інвалідом в Німеччині, через шість років привезли додому

Бойцов прикутий до ліжка з 2015 року

У Росії з Німеччини привезли знаменитого боксера Дениса Бойцова. У травні 2015 року він був виявлений в тунелі берлінського метро з серйозною травмою голови, після якої став інвалідом.

"Сьогодні Денис Бойцов повернувся додому. Процес організації транспортування був дуже непростим, і я радий, що Денис тепер з рідними.

Ще в 2015 році, в Німеччині в результаті нападу, спортсмен отримав травми, які згодом привели його до інвалідності. Його стан був вкрай важким. Велася боротьба за життя, і Денис її виграв, але виявився прикутий до ліжка. Понад три роки Бойцов знаходився в німецькому реабілітаційному центрі, в його стані відзначалася позитивна динаміка, але без рідних людей поруч йому було непросто" , – розповів сенатор від Орловської області Володимир Круглий.

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Денис Бойцов провів на професійному рингу 37 боїв, здобув 36 перемог, 27 з них – нокаутом, і зазнав однієї поразки.