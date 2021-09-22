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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Російський тренер Хохлов подав до суду на Facebook: його блокують через прізвище

Андрій Трофімов
22 вересня, 15:02
Колишній футболіст збірної Росії, а нині тренер волгоградського Ротора Дмитро Хохлов незадоволений, що соцмережі трактують згадування його прізвища як образу українців

Фото Хохлова і того, як в РФ використовують його прізвище / Фото: Getty Images

Як стало відомо, 45-річний Дмитро Хохлов подав заяву до Солнцевського районного суду Москви ще в липні. У вересні відбулося попереднє засідання в справі.

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"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що за будь-якого згадування блокується прізвище. А вони потрапляють до бану на тиждень. Вперше ми це помітили наприкінці весни", – наводить слова Дмитра Хохлова Октагон

Як повідомили в суді, Хохлов, який виступав за московські ЦСКА, Торпедо, Локомотив, Динамо, а також ПСВ і Реал Сосьєдад, вимагає від американської корпорації-відповідача, щоб його прізвище перестали трактувати як образу українців. Також він хоче отримати від Facebook моральну компенсацію.

Утім, для блокування його прізвища у Facebook є реальні історичні передумови. Досить згадати заголовок у московському виданні "Советский Спорт" перед матчем Росія – Україна в 1999 році: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

Тоді збірній РФ, за яку грав Дмитро Хохлов, потрібно було обіграти Україну, щоб вийти до плей-оф Євро-2020. І росіяни вели – 1:0. Але за кілька хвилин до фінального свистка Андрій Шевченко легендарним голом за комір Филимонову на очах у Путіна вибив РФ із турніру.

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