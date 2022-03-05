Російський спортсмен закликав сили НАТО до України

Гаррі Каспаров проти політики Росії / Фото: Getty Images

Війна Росії проти України іде вже десятий день. Наші воїни доблесно відбивають атаки фашистських загарбників, які бомблять наші міста та мирне населення.

Одним із ключових питань в обороні нашої країни є можливе закриття неба України силами НАТО. Вчора організація заявила, що не розглядає своєї участі у війні через можливий конфлікт з Росією.

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Це викликало бурхливу реакцію від Президента України. Володимира Зеленського. Своє обурення на сторінці у Facebook також висловив російський шахіст, а також опозиційний політик Гаррі Каспаров.

"Я закликаю західні країни, насамперед Америку, різко посилити свою військову присутність у регіоні та припинити розмови про те, що військова конфронтація з Росією неможлива. Якщо Путін хоче конфронтації, вона неминуча. Тому зараз дуже важливо, щоб ресурси НАТО були максимально підготовлені до будь-якої провокації. Це може вплинути на генералів, які віддають злочинні накази. Тому що відплата колись там у Гаазі – це одне, а потенційний ризик зіткнутися із силами НАТО зараз через виконання путінського наказу – це зовсім інша історія.

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Захід може зробити багато для того, щоб вплинути на свідомість вищих офіцерів, які сьогодні виконують злочинні путінські накази на території України. Але повторюю, готуватися треба все одно до гіршого, бо поки що Захід при всій його єдності ще не готовий переступити цю межу і зрозуміти, що Третя світова війна вже йде. Те, що зараз відбувається – це війна. Це війна економічними та політичними методами. Ви воюєте з Путіним, ви зрозуміли, що його треба добити. Але ви повинні також розуміти, що ця війна може перейти в іншу фазу, тому що загнаний у кут щур може стрибнути".

Раніше Каспаров розповів, коли Росія поверне Крим. Політик вважає, що анексія півострова є одним із багатьох злочинів Володимира Путіна.