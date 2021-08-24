Російський коментатор оббрехав Україну на Паралімпіаді! Не дарма він в базі "Миротворця"

Губернієв збрехав у прямому ефірі

Сьогодні в Токіо урочисто відкрилися Паралімпійські ігри. У День Незалежності України російським пропагандистам так хотілося обгадити нашу країну, що вони це зробили прямо під час трансляції з Японії.

Під час ефіру на "Матч ТВ" коментатор і телеведучий Дмитро Губернієв, який вже давно внесений до бази "миротворця", поніс таку маячню:

"Наші спортсмени повідомляють. Поруч зі збірною України розташувалася російська команда. Природно, ми привітали українську делегацію і так далі. А далі почалося. Керівник Паралімпійського комітету України в наказовому порядку дав своїм спортсменам команду йти геть. Мовляв, всім треба відпочивати, тому що поруч представники збірної Росії. Це взагалі що відбувається? Ви уявляєте, до якої міри маразму можна дійти спортивним керівникам України?" – цитує Губернієва "Чемпіонат".

Викрив у брехні Губернієва шеф місії делегації Паралімпійського комітету Росії, виконуючий обов'язки президента ПКР Павло Рожков. Він заявив, що учасники делегацій Росії і України на церемонії відкриття Паралімпійських Ігор в Токіо знаходяться поруч і ніякого скандалу немає.