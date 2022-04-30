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Російський футбол тримає курс за крейсером "Москва": УЄФА забанить Росію ще на сезон

Сергій Шаховець
30 квітня, 12:05
Наступного тижня УЄФА ухвалить рішення про усунення всіх російських клубів та збірних на сезон 2022-2023

Російський футбол знову забанять / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні

Союз європейських футбольних асоціацій планує розглянути питання про статус російських клубів та збірної. Рішення буде ухвалено наступного тижня, повідомляє championat.com, з посиланням на власні джерела в УЄФА.

Розглядається два варіанти: відсторонення на сезон або продовження усунення до наступного повідомлення, яке було прийняте раніше.

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Це означає що російські клуби не зможуть взяти участь у єврокубках у наступному сезоні, а всі види збірних країни-агресора випадуть із турнірів під егідою УЄФА.

Нагадаємо, у відповідь на військову агресію РФ проти України УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від усіх міжнародних турнірів.

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Росія має понести покарання за агресію проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

У результаті московський Спартак виключили з Ліги Європи сезону-2021/2022, а збірна Росії не зіграла з Польщею у стикових матчах відбору на ЧС-2022 та гарантовано пропустить світову першість у Катарі.

Російський футбол продовжує впевнено тримати курс за крейсером "Москва".

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Зазначається, що, судячи з розташування уламків, крейсер ліг на дно лівим бортом. / Фото: Колаж: Сьогодні