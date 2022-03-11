Російські варвари розбомбили стадіон Десни (фото)

Вночі 11 березня терористичні війська Російської Федерації завдали авіаудари містами України. Окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру.

Втретє російські загарбники обстріляли стадіон чернігівської Десни. Московська орда зруйнувала трибуни та футбольне поле домашньої арени команди Прем'єр-ліги.

"Вже втретє (!!!) москальські окупанти обстріляли найбільш небезпечний у місті військовий інфраструктурний об'єкт – стадіон нашої рідної команди.

На фото наслідки нічного авіабомбардування.

Але ми то все зможемо відбудувати, ми станемо лише сильніше і краще, а вам, "сусіди", жити з цим все життя.

Перемога за Правдою! Перемога за Україною!", – написала прес-служба Десни у Facebook .