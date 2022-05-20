Російські окупанти забрали життя у чемпіона України

Олег Ленюк – неодноразовий чемпіон України зі спортивного орієнтування

Україна продовжує втрачати своїх найкращих спортсменів. Ще одна трагічна новина прийшла із Харківщини. Там у боях із російськими загарбниками загинув майстер спорту України зі спортивного орієнтування Олег Ленюк, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"За словами побратимів, Олег завжди був сумлінним та відважним бійцем, а головне – людиною честі та слова. На війні проявляв себе як мужній та витривалий воїн", – йдеться у повідомленні.

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Олег Ленюк родом із Буковини. Він був багаторазовим чемпіоном України та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування.

Його батько, теж Олег Ленюк, займався спортивним орієнтуванням та брав участь у змаганнях серед ветеранів.

У 2022 році Олег Ленюк-молодший став випускником кафедри математичних проблем управління та кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де отримав диплом магістра.

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Раніше ми повідомляли, що у бою з рашистами загинув український боксер Віктор Понятенко. Спортсмен ставав срібним призером Кубка України з боксу.