22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
22 травня 18:00
Арсенал --
Евертон --
22 травня 19:00
Сассуоло --
Мілан --
22 травня 19:00
Інтер --
Сампдорія --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Російські окупанти забрали життя у чемпіона України

Сергій Шаховець
20 травня, 13:05
У боях під Харковом загинув член збірної України зі спортивного орієнтування Олег Ленюк

Олег Ленюк – неодноразовий чемпіон України зі спортивного орієнтування

Україна продовжує втрачати своїх найкращих спортсменів. Ще одна трагічна новина прийшла із Харківщини. Там у боях із російськими загарбниками загинув майстер спорту України зі спортивного орієнтування Олег Ленюк, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"За словами побратимів, Олег завжди був сумлінним та відважним бійцем, а головне – людиною честі та слова.

На війні проявляв себе як мужній та витривалий воїн", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Олег Ленюк родом із Буковини. Він був багаторазовим чемпіоном України та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування.

Його батько, теж Олег Ленюк, займався спортивним орієнтуванням та брав участь у змаганнях серед ветеранів.

У 2022 році Олег Ленюк-молодший став випускником кафедри математичних проблем управління та кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де отримав диплом магістра.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у бою з рашистами загинув український боксер Віктор Понятенко. Спортсмен ставав срібним призером Кубка України з боксу.

Віктор Понятенко загинув, захищаючи Україну від окупантів